Crystalfall miało konkurować z Diablo 4 i PoE 2. A jest bez pary, bez prądu i — co gorsza — bez magii

Jeśli ktokolwiek łudził się, że nowy RPG akcji od CRG Studio będzie w stanie rzucić rękawicę takim tuzom jak Diablo 4 czy Path of Exile 2, to pozwolę sobie oszczędzić wam czasu — nie będzie…

…Jeśli jednak ktoś szuka alternatywy, czegoś „obok” wielkich tytułów, to Crystalfall może na chwilę przykuć uwagę. O ile tylko gracz będzie skłonny przymknąć oko — a najlepiej oba — na kilka zasadniczych potknięć.

Była kiedyś taka gra jak Arcanum. Wspominam ją z dużym sentymentem, niemal z rozrzewnieniem. Dla młodszych: klasyczny RPG, w którym magia współistniała z technologią, a świat miał swój niepodrabialny charakter. I gdzieś między nostalgią za tamtym tytułem a naiwną nadzieją, że Crystalfall choćby musnął ten klimat, rozpaliło się we mnie zainteresowanie tym tytułem. Steampunk, a może raczej „arcenpunk” — nazwijmy to, jak chcemy — miał być tu podstawowym budulcem. Efekt? Klimat, wwszem, gdzieś tam majaczy. Wykonanie? Tu zaczynają się schody.

Zanim jednak przejdę do konkretów, pozwolę sobie na małą dygresję — pod adresem krytyków Diablo 4. Ta gra działa dokładnie tak, jak powinna i dlatego jest tak popularna. I czasem potrzebujemy negatywnego przykładu na potwierdzenie pozytywnej tezy. Crystalfall jest w tym kontekście doświadczeniem wręcz edukacyjnym. Uświadamia, jak dobrze zaprojektowane są topowe hack’n’slashe i jak bardzo można się pomylić, próbując je naśladować. To nie jest kwestia budżetu, tylko zrozumienia fundamentów gatunku. A tu ich zwyczajnie zabrakło.

Świat, który miał być czymś więcej

Według opisu twórców wcielamy się w skazańca wrzuconego do lochów przez potężną organizację rządzącą światem. Brzmi znajomo? Dalej jest tylko lepiej — świat został zniszczony przez tajemniczą asteroidę, która rozrzuciła po krainie kryształowe odłamki, mutując wszystko, co napotkała. W teorii mamy więc mieszankę postapo, steampunku i magii, a także eksplorację losowo generowanych lochów, rozwój postaci i zdobywanie coraz potężniejszych zdolności. W praktyce to wszystko gdzieś się rozmywa. Lore istnieje głównie na papierze — albo raczej w opisie produktu — bo gra nie robi praktycznie nic, by je sprzedać. Brakuje wprowadzenia, kontekstu, narracyjnego haczyka. Zamiast świata dostajemy zestaw lokacji, które funkcjonują obok siebie, a nie jako część większej całości.

Crystalfall zostało przeze mnie ograne, ale nie zgłębione — i nie dlatego, że gra mnie zatrzymała poziomem trudności. Raczej dlatego, że wymaga ona cierpliwości graniczącej z medytacją. To nie jest tytuł „do kawy”. To raczej doświadczenie do melisy, a najlepiej dwóch. Rozgrywka jest toporna, pozbawiona płynności i energii. Wszystko dzieje się jakby o pół sekundy za późno, jakby ktoś celowo spowolnił tempo, żebyśmy przypadkiem nie poczuli przyjemności z gry. Co baaardzo irytuje.

Na start dostajemy trzy archetypy postaci — nastawione odpowiednio na walkę wręcz, magię i bardziej zwinny, hybrydowy styl. Znamy to. Każda z nich różni się umiejętnościami, ale też wyglądem, bo świat gry stawia na postacie antropomorficzne. I tu pojawia się pierwszy zgrzyt. Owszem, można to tłumaczyć stylistyką, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że to raczej wybieg produkcyjny. Zwierzęca fizjonomia maskuje braki — bo łatwiej ukryć niedoskonałości w stylizowanej formie niż w realistycznej twarzy. To nie jest wybór artystyczny, to jest kompromis. Są gry, które robią to dobrze — Torchlight jest tego świetnym przykładem. Tam styl idzie w parze z tonem. W Crystalfall tego nie ma. Świat jest śmiertelnie poważny, podany bez dystansu, bez mrugnięcia okiem. Wszystko brzmi i wygląda tak, jakbyśmy uczestniczyli w epickiej opowieści, tylko że… ta opowieść nie ma ciężaru.

Ni to Diablo, ni to PoE

Interfejs? Funkcjonalny, ale nieprzyjazny. Brak wprowadzenia do świata można jeszcze tłumaczyć wczesnym dostępem, ale mikroskopijne napisy — już niekoniecznie. Co gorsza, w samej grze są jeszcze mniejsze. Analiza przedmiotów przypomina czytanie instrukcji obsługi na ziarnku ryżu. Sterowanie? Kolejna przygoda. Kilka godzin zajęło mi doprowadzenie go do stanu używalności. I nie, to nie kwestia przyzwyczajeń po Diablo 4 ogrywanego na padzie Xbox — po prostu domyślne ustawienia klawiatury i myszy są kompletnie nieintuicyjne. Da się to naprawić, ale pytanie brzmi: dlaczego gracz musi to robić sam? Od razu mówię: zapomnijcie o graniu w Crystalfall na kontrolerze, bo nie jest to możliwe.