Nowy gra Mortal Kombat już powstaje. Ale musisz się do niej dołożyć

Kampania na Kickstarterze okazała się sukcesem.

Ale gwoli wyjaśnienia – tym razem mamy do czynienia z grą karcianą. Fight!: Mortal Kombat 1 to nadchodząca gra osadzona w uniwersum Mortal Kombat, która już teraz zdobywa ogromną popularność wśród fanów. Kampania na Kickstarterze zebrała dwukrotnie więcej funduszy niż zakładano. Zostało jeszcze 26 dni do końca zbiórki, ale projekt wydaje się zmierzać prosto do sukcesu. Powstaje karcianka osadzona w świecie Mortal Kombat Za grą stoi Cryptozoic Entertainment, twórca wcześniejszych udanych tytułów karcianych, takich jak Adventure Time Card Wars czy DC Deck-Building Game: Arkham Asylum. Tym razem studio współpracuje z Warner Bros. Discovery, koncentrując się na świecie Mortal Kombat. Projekt może wypełnić lukę między dotychczasowymi produkcjami studia NetherRealm.

Kickstarter gry ruszył 3 marca, a w momencie pisania newsu kampania zebrała już 634,995 dolarów przy pierwotnym celu 75 000 dolarów. Gracze będą mogli wcielić się w znanych wojowników z serii, w tym Scorpiona, Sub-Zero, Liu Kanga, Johnny’ego Cage’a, Kitannę i Raidena. Każdy wojownik ma swoje unikalne zdolności, a rozgrywka opiera się na strategicznym użyciu kart ataku, obrony i fatality. Gracze zaczynają rundę z 20 punktami życia – ich utrata pozwala aktywować karty fatality, a zdobywanie punktów zwycięstwa decyduje o wygranej. Co warte podkreślenia – to analogowa gra karciana, nie komputerowa. Cryptozoic planuje trzy rozszerzenia – Brutality, Deadly Alliance i Kameo – a także figurki 2D, maty i koszulki na karty, by wzbogacić doświadczenie gry. Rozgrywka została zaprojektowana przede wszystkim dla dwóch graczy, choć możliwe jest granie w większym gronie. Zamówienia preorderowe zostaną wysłane na początku 2026 roku, po zakończeniu kampanii 26 marca.

GramTV przedstawia:

W międzyczasie fani Mortal Kombat mogą szykować się także na premierę filmu Mortal Kombat 2, zaplanowanego na 8 maja 2026, z Karlem Urbanem w roli Johnny’ego Cage’a. Do czasu wydania kolejnej gry wideo, zarówno omawiana planszowa adaptacja, jak i film zapewnią fanom dawkę brutalnej akcji i znanych postaci. Jeden z youtuberów tak komentuje zapowiedź gry:

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









