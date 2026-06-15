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Nowy głos Geralta poszukiwany. Wszystko w związku z dużym projektem

Maciej Petryszyn
2026/06/15 09:00
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Chociaż CD Projekt RED zapowiedział nowy dodatek do Wiedźmina 3, nie powstrzymuje to twórców przed samodzielnym dodawaniem nowych przygód. Założenia są czasami bardzo ambitne.

Tak jest też w przypadku tzw. The WAR Project, o którym wcześniej pisaliśmy już tutaj. Pojawił się jednak powód, by napisać o nim ponownie.

Wiedźmin 3: The WAR Project
Wiedźmin 3: The WAR Project

Twórcy moda nie chcą Geralta od AI

Przypomnijmy, że założeniem The WAR Project jest przywrócić do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon całą linię fabularną, nad którą pracowano między 2013 a 2014 rokiem. Ta dotyczyć miała wspólnych działań Geralta oraz niezmiennie wiernego Temerii Vernona Roche’a. Cel? Oczywiście działalność partyzancka, mająca na celu osłabienie Nilfgaardu. W tym celu duet bohaterów chciał wyeliminować niejakiego Hectora Kraft-Ebbinga – nilfgaardzkiego medyka. W ramach wątku pojawić się mieli nie tylko Talar i Ves, których w Dzikim Gonie i tak zobaczyliśmy, ale nawet znany z Wiedźmina 2: Zabójców Królów Iorweth oraz Vincent Meis – członek straży miejskiej i wilkołak z pierwszego Wiedźmina.

GramTV przedstawia:

I chociaż ostatecznie wątek wycięto, to twórcy modyfikacji, korzystając z pozostałości w kodzie, chcą go przywrócić. Niemniej nowe wątki wymagać będą również nowych kwestii dialogowych. W obecnych czasach najłatwiejszym wyjściem było zaprzęgnięcie do pracy generatywnej sztucznej inteligencji. Jednakże w tym wypadku autorzy The WAR Project postawili na ambitniejsze rozwiązanie. Rozpoczęto bowiem poszukiwania nowego głosu Geralta, a przesłuchania potencjalnych aktorów głosowych już trwają. Pytanie tylko, czy uda się znaleźć kogoś, kto będzie w stanie nawiązać do anglojęzycznej kreacji Douga Cockle’a?

Nad The WAR Project do Wiedźmina 3: Dziki Gon pracować ma jedenastu twórców – projektantów, deweloperów czy też speców od lokalizacji. Dokładny termin premiery planowanej na 2027 rok pełnej wersji moda nie jest na ten moment znany. Niemniej na stronie Nexusmods znaleźć można już wersję demonstracyjną, w ramach której rozegramy pierwsze zadania z odtwarzanej kampanii.

Źródło:https://insider-gaming.com/huge-witcher-3-expansion-mod-new-voice-actor/

Tagi:

News
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
The Witcher 3: Wild Hunt
mody
modyfikacje
Geralt
fanowska modyfikacja
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112