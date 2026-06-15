Nowy głos Geralta poszukiwany. Wszystko w związku z dużym projektem

Chociaż CD Projekt RED zapowiedział nowy dodatek do Wiedźmina 3, nie powstrzymuje to twórców przed samodzielnym dodawaniem nowych przygód. Założenia są czasami bardzo ambitne.

Tak jest też w przypadku tzw. The WAR Project, o którym wcześniej pisaliśmy już tutaj. Pojawił się jednak powód, by napisać o nim ponownie.

Twórcy moda nie chcą Geralta od AI

Przypomnijmy, że założeniem The WAR Project jest przywrócić do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon całą linię fabularną, nad którą pracowano między 2013 a 2014 rokiem. Ta dotyczyć miała wspólnych działań Geralta oraz niezmiennie wiernego Temerii Vernona Roche’a. Cel? Oczywiście działalność partyzancka, mająca na celu osłabienie Nilfgaardu. W tym celu duet bohaterów chciał wyeliminować niejakiego Hectora Kraft-Ebbinga – nilfgaardzkiego medyka. W ramach wątku pojawić się mieli nie tylko Talar i Ves, których w Dzikim Gonie i tak zobaczyliśmy, ale nawet znany z Wiedźmina 2: Zabójców Królów Iorweth oraz Vincent Meis – członek straży miejskiej i wilkołak z pierwszego Wiedźmina.