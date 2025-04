Nowy Frostpunk w produkcji. Premiera planowana na 2027 rok

Frostpunk 2 w trzy miesiące od premiery we wrześniu 2024 sprzedał się w 592 tys. egzemplarzy i przyniósł 69,73 mln zł przychodu. Dobrymi wynikami mogą pochwalić się również starsze produkcje - pierwszy Frostpunk i This War of Mine wygenerowały łącznie 35,75 mln zł, co oznacza wzrost o 13,7% względem 2023 roku.

11 bit studios nadal inwestuje w wydawanie gier niezależnych - w 2024 roku działalność wydawnicza przyniosła przychód w wysokości 36,54 mln zł. Mimo strat poniesionych na The Thaumaturge, Creatures of Ava i skasowanym Projekcie 8, rok 2024 zamknął się rekordowymi przychodami na poziomie 140,54 mln zł i zyskiem netto w wysokości 6,9 mln zł.