Nowy film z Gwiezdnych wojen zapowiedziany. Ujawniono oficjalny tytuł i datę premiery

Prace na planie mają ruszyć jesienią tego roku. Premierę wyznaczono na 28 maja 2027 roku. Tym samym Star Wars: Starfighter zadebiutuje rok po The Mandalorian & Grogu, którego data premiery wyznaczona została na maj przyszłego roku.

Shawn Levy na scenie dodał, że jego film z Gwiezdnych wojen nie należy rozpatrywać ani jako prequel, ani też kontynuację. Wyznał, że jest to samodzielna przygoda, która nie ma nic wspólnego z pozostałymi produkcjami z uniwersum.

Krąży wiele plotek, niektóre są prawdziwe, inne nie… To nie jest prequel, to nie jest sequel. To zupełnie nowa przygoda.