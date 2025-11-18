Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film z Gwiezdnych wojen na kolejnym zdjęciu. Wielka zmiana u głównego bohatera

Radosław Krajewski
2025/11/18 10:10
0
0

Twórcy obiecują, że tym razem Din Djarin zmieni swoje priorytety.

Uniwersum Gwiezdnych wojen ponownie zawita na dużym ekranie. Po latach samodzielnych wypraw, walk z imperialnymi niedobitkami i odbudowie przyszłości Mandaloru, Din Djarin i Grogu powracają w pełnometrażowym filmie The Mandalorian & Grogu. Tym razem nie chodzi wyłącznie o kolejne zlecenie do wykonania i bohaterowie mają odegrać kluczową rolę we wspieraniu Nowej Republiki.

The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu – nowe zdjęcie i inne priorytety głównego bohatera

Za kamerą stanął Jon Favreau, twórca serialowego hitu. Reżyser podkreśla, że w życiu Dina Djarina zaszła istotna zmiana, której widzowie doświadczą na dużym ekranie:

Mandalorianin zmienił swoje priorytety. Jedną z ostatnich rzeczy, jakie padają w trzecim sezonie, jest stwierdzenie: Nie chcę już być tylko najemnikiem. Chcę pracować dla tych, którzy naprawdę czynią dobro.

Decyzja bohatera ma bezpośrednio wpłynąć na fabułę filmu. Din Djarin ma otrzymywać zadania od pułkownik Ward, w którą wcieli się Sigourney Weaver, a także współpracować z synem Jabby oraz Zebem Orreliosem. Postać znana z animacji Star Wars: Rebelianci pojawiła się gościnnie w trzecim sezonie The Mandalorian, a teraz odegra znacznie większą rolę.

Teraz możemy naprawdę dobrze się z nim bawić. To niezwykle intrygująca postać, nawet jeśli ktoś nie oglądał Rebeliantów. Jego głos, pewność siebie i umiejętności fizyczne robią ogromne wrażenie.

GramTV przedstawia:

The Mandalorian & Grogu będzie pierwszym od 2019 roku kinowym filmem z Gwiezdnych wojen. Dla twórców produkcji najważniejsza pozostaje jednak więź głównych bohaterów, a niekoniecznie rozbudowa tego świata. Nie zabraknie więc motywu mentora i ucznia, który od dekad stanowi fundament gwiezdnej sagi.

Ta centralna relacja, gdy obaj wspólnie wyruszają na kolejną przygodę, jest fundamentem filmu. Gwiezdne wojny zawsze opowiadają o rozwoju i przemianie bohaterów, czasem pozytywnej, czasem nie. Chodzi o naukę, o przekazywanie doświadczeń. W trakcie filmu zobaczymy jeszcze więcej tego dojrzewania.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który pełni również funkcję producenta obok Kathleen Kennedy, Dave’a Filoniego i Iana Bryce’a. Muzykę skomponuje Ludwig Göransson, znany z pracy przy serialowej wersji The Mandalorian. W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne.

Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.

The Mandalorian & Grogu
Źródło:https://www.gram.pl/news/zaskakujaca-rola-syna-jabby-w-the-mandalorian-grogu-rotta-polaczy-sily-z-ta-postacia

Tagi:

Popkultura
The Mandalorian & Grogu
The Mandalorian
film
Jon Favreau
Gwiezdne wojny
Lucasfilm Ltd.
Star Wars
zdjęcia
zmiany
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112