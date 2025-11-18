Nowy film z Gwiezdnych wojen na kolejnym zdjęciu. Wielka zmiana u głównego bohatera

Twórcy obiecują, że tym razem Din Djarin zmieni swoje priorytety.

Uniwersum Gwiezdnych wojen ponownie zawita na dużym ekranie. Po latach samodzielnych wypraw, walk z imperialnymi niedobitkami i odbudowie przyszłości Mandaloru, Din Djarin i Grogu powracają w pełnometrażowym filmie The Mandalorian & Grogu. Tym razem nie chodzi wyłącznie o kolejne zlecenie do wykonania i bohaterowie mają odegrać kluczową rolę we wspieraniu Nowej Republiki. The Mandalorian & Grogu – nowe zdjęcie i inne priorytety głównego bohatera Za kamerą stanął Jon Favreau, twórca serialowego hitu. Reżyser podkreśla, że w życiu Dina Djarina zaszła istotna zmiana, której widzowie doświadczą na dużym ekranie:

Mandalorianin zmienił swoje priorytety. Jedną z ostatnich rzeczy, jakie padają w trzecim sezonie, jest stwierdzenie: Nie chcę już być tylko najemnikiem. Chcę pracować dla tych, którzy naprawdę czynią dobro. Decyzja bohatera ma bezpośrednio wpłynąć na fabułę filmu. Din Djarin ma otrzymywać zadania od pułkownik Ward, w którą wcieli się Sigourney Weaver, a także współpracować z synem Jabby oraz Zebem Orreliosem. Postać znana z animacji Star Wars: Rebelianci pojawiła się gościnnie w trzecim sezonie The Mandalorian, a teraz odegra znacznie większą rolę. Teraz możemy naprawdę dobrze się z nim bawić. To niezwykle intrygująca postać, nawet jeśli ktoś nie oglądał Rebeliantów. Jego głos, pewność siebie i umiejętności fizyczne robią ogromne wrażenie.

GramTV przedstawia:

The Mandalorian & Grogu będzie pierwszym od 2019 roku kinowym filmem z Gwiezdnych wojen. Dla twórców produkcji najważniejsza pozostaje jednak więź głównych bohaterów, a niekoniecznie rozbudowa tego świata. Nie zabraknie więc motywu mentora i ucznia, który od dekad stanowi fundament gwiezdnej sagi. Ta centralna relacja, gdy obaj wspólnie wyruszają na kolejną przygodę, jest fundamentem filmu. Gwiezdne wojny zawsze opowiadają o rozwoju i przemianie bohaterów, czasem pozytywnej, czasem nie. Chodzi o naukę, o przekazywanie doświadczeń. W trakcie filmu zobaczymy jeszcze więcej tego dojrzewania. Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który pełni również funkcję producenta obok Kathleen Kennedy, Dave’a Filoniego i Iana Bryce’a. Muzykę skomponuje Ludwig Göransson, znany z pracy przy serialowej wersji The Mandalorian. W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne. Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.