Nowy film z Gwiezdnych wojen nie powstanie. Ale Lucasfilm nie rezygnuje całkowicie z tego pomysłu

Od kilku lat w świecie Gwiezdnych wojen panuje chaos dotyczący kolejnych filmowych projektów. Jednym z najdłużej rozwijanych tytułów pozostaje Rogue Squadron, za który odpowiada Patty Jenkins. Chociaż film wielokrotnie był anulowany i przekładany, to Lucasfilm twierdził, że cały czas znajduje się w produkcji. Najnowsze doniesienia twierdzą jednak, że wizja widowiska przechodzi poważną transformację i zamiast kinowego hitu otrzymamy serial przeznaczony na Disney+.
Star Wars: Rogue Squadron – nie będzie filmu, za to projekt zostanie zamieniony w serial
Pierwotnie Rogue Squadron zostało zapowiedziane z ogromnym rozmachem pod koniec 2020 roku. Towarzyszył temu efektowny materiał, w którym Patty Jenkins pojawiła się na pasie startowym i skierowała się do pełnowymiarowego myśliwca X Wing. Zapowiadano wtedy zupełnie nową historię ze świata Gwiezdnych wojen i odświeżenie konwencji kosmicznych bitew. Później wszystko zaczęło się jednak komplikować i najpierw mówiło się o niejasnych konfliktach terminów, później o konieczności zakończenia innych zobowiązań reżyserki, a fani zaczęli zapominać o tym projekcie.
W 2022 roku Lucasfilm oficjalnie zatrzymał prace nad filmem. W mediach zaczęto wręcz sugerować, że Rogue Squadron trafiło do kosza. Ostatecznie projekt powrócił na listę aktywnych przedsięwzięć studia, lecz bez wyznaczonej premiery, a priorytety Lucasfilm przesunęły się w stronę innych tytułów, między innymi Starfightera w reżyserii Shawna Levy’ego, który ma być początkiem zupełnie nowej trylogii. Teraz wydaje się, że podjęto finalną decyzję co do kierunku rozwoju tego projektu. Zgodnie z najnowszym przeciekiem Lucasfilm ma pracować nad serialową odsłoną Rogue Squadron.
W jednym z wcześniejszych wywiadów Kathleen Kennedy nie wykluczała takiego obrotu spraw, dlatego obecne doniesienia nie brzmią jak zupełne zaskoczenie. Wciąż jednak nie wiadomo czy Patty Jenkins utrzyma swoją funkcję kreatywną i czy jej pierwotna wizja pozostanie punktem odniesienia przy dalszej pracy nad projektem.
Kiedy odeszłam od Gwiezdnych wojen, by zająć się Wonder Woman 3, myślałam, że może wrócę po zakończeniu Wonder Woman 3. Podpisaliśmy wstępne porozumienie, bo byłam przekonana, że robię Wonder Woman. Gdy tamten projekt upadł, razem z Lucasfilmem stwierdziliśmy, że musimy dokończyć tę umowę. Udało się to tuż przed rozpoczęciem strajku.
Teraz jestem zobowiązana oddać szkic scenariusza i zobaczymy co z tego wyniknie. Naprawdę trudno przewidzieć który film oni wybiorą na pierwszy. Inni reżyserzy też pracują nad swoimi rzeczami. Ale wróciłam do tworzenia Rogue Squadron i zobaczymy jak pójdzie. Musimy rozwinąć ten projekt do momentu w którym obie strony będą z niego naprawdę zadowolone – przyznała Jenkins.
Serial o eskadrze gwiezdnych pilotów brzmi jak szansa na coś świeżego, zwłaszcza że mógłby wykorzystać dynamikę i emocje znane fanom książek i gier spod tego tytułu. Wcześniej zapowiadano, że opowieść skupi się na nowym pokoleniu pilotów ryzykujących życie w ekstremalnych pojedynkach w przestrzeni kosmicznej. Disney+ nie ma obecnie wielu potwierdzonych seriali z odległej galaktyki. Jedynie drugi sezon Ahsoki ma zagwarantowaną przyszłą premierę, więc każde nowe widowisko jest na wagę złota.
