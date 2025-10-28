Nowy film z Gwiezdnych wojen nie powstanie. Ale Lucasfilm nie rezygnuje całkowicie z tego pomysłu

Pierwotnie Rogue Squadron zostało zapowiedziane z ogromnym rozmachem pod koniec 2020 roku. Towarzyszył temu efektowny materiał, w którym Patty Jenkins pojawiła się na pasie startowym i skierowała się do pełnowymiarowego myśliwca X Wing. Zapowiadano wtedy zupełnie nową historię ze świata Gwiezdnych wojen i odświeżenie konwencji kosmicznych bitew. Później wszystko zaczęło się jednak komplikować i najpierw mówiło się o niejasnych konfliktach terminów, później o konieczności zakończenia innych zobowiązań reżyserki, a fani zaczęli zapominać o tym projekcie.

Od kilku lat w świecie Gwiezdnych wojen panuje chaos dotyczący kolejnych filmowych projektów. Jednym z najdłużej rozwijanych tytułów pozostaje Rogue Squadron, za który odpowiada Patty Jenkins. Chociaż film wielokrotnie był anulowany i przekładany, to Lucasfilm twierdził, że cały czas znajduje się w produkcji. Najnowsze doniesienia twierdzą jednak, że wizja widowiska przechodzi poważną transformację i zamiast kinowego hitu otrzymamy serial przeznaczony na Disney+.

W 2022 roku Lucasfilm oficjalnie zatrzymał prace nad filmem. W mediach zaczęto wręcz sugerować, że Rogue Squadron trafiło do kosza. Ostatecznie projekt powrócił na listę aktywnych przedsięwzięć studia, lecz bez wyznaczonej premiery, a priorytety Lucasfilm przesunęły się w stronę innych tytułów, między innymi Starfightera w reżyserii Shawna Levy’ego, który ma być początkiem zupełnie nowej trylogii. Teraz wydaje się, że podjęto finalną decyzję co do kierunku rozwoju tego projektu. Zgodnie z najnowszym przeciekiem Lucasfilm ma pracować nad serialową odsłoną Rogue Squadron.

W jednym z wcześniejszych wywiadów Kathleen Kennedy nie wykluczała takiego obrotu spraw, dlatego obecne doniesienia nie brzmią jak zupełne zaskoczenie. Wciąż jednak nie wiadomo czy Patty Jenkins utrzyma swoją funkcję kreatywną i czy jej pierwotna wizja pozostanie punktem odniesienia przy dalszej pracy nad projektem.