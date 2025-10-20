Zaskakująca rola syna Jabby w The Mandalorian & Grogu. Rotta połączy siły z tą postacią

Wielu fanów będzie zaskoczonych.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że w The Mandalorian & Grogu zabraknie ważnej postaci znanej z serialu Disney+. W zamian do Gwiezdnych wojen w aktorskiej wersji zmierzają nowi bohaterowie, w tym Rotta the Hutt, czyli syn Jabby. Postać pierwotnie zadebiutowała w animowanych Wojnach klonów, a teraz poznaliśmy szczegóły jego roli w całej historii. The Mandalorian & Grogu – Rotta the Hutt z ważną rolą w filmie Od miesięcy pojawiały się spekulacje, że Din Djarin, znany jako Mandalorianin, otrzyma zadanie uwolnienia Rotty z rąk nieznanych wrogów. Najnowsza wypowiedź z wywiadu Jeremy’ego Allena White’a, który użycza głosu tej postaci, sugerują jednak, że Hutt odegra znacznie większą rolę niż wcześniej przypuszczano. Aktor zdradził w programie The Graham Norton Show, że jego bohater towarzyszyć będzie Mandalorianinowi przez sporą część filmu.

Tak, to tata – zażartował White, gdy prowadzący pokazał mu zdjęcie Jabby. To bardzo ciekawe… Nie mogę zdradzić zbyt wiele, ale tak, wyglądam bardzo podobnie w filmie. Wykonuję tylko pracę głosową, nie zakładam żadnego kostiumu. W dalszej części rozmowy White ujawnił, że Rotta nie będzie statyczną i powolną postacią, jak mogłoby się wydawać. Jest trochę większy, ale wciąż to Hutt. On i Mandalorianin spędzają razem sporo czasu na ekranie. Rotta porusza się zaskakująco szybko. Wczytywanie ramki mediów.

Połączenie sił Mandalorianina i Hutta sugeruje, że bohaterowie staną wobec przeciwnika, który zagraża nie tylko pojedynczym światom, ale całemu układowi sił w galaktyce. W filmie mają pojawić się kuzyni Jabby, znani jako Bliźnięta, co może oznaczać wewnętrzne konflikty w świecie syndykatów przestępczych. Do tego dochodzą resztki Imperium, które wciąż są realną siłą w okresie między Powrotem Jedi a Przebudzeniem Mocy. Wśród fanów coraz częściej pojawiają się też spekulacje, że w tle może pojawić się sam Wielki Admirał Thrawn, który był już zapowiadany jako główny przeciwnik w nadchodzących projektach Star Wars. Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który pełni również funkcję producenta obok Kathleen Kennedy, Dave’a Filoniego i Iana Bryce’a. Muzykę skomponuje Ludwig Göransson, znany z pracy przy serialowej wersji The Mandalorian. W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne. Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.

