Nowy film o Rey to dopiero początek. Lucasfilm planuje rozwój uniwersum i wielką kulminację w stylu Avengers

Podczas Star Wars Celebration w 2023 roku Lucasfilm ujawnił plany stworzenia nowego filmu osadzonego w świecie Gwiezdnych wojen, w którym powróci Daisy Ridley jako Rey Skywalker. Za reżyserię wciąż odpowiada Sharmeen Obaid-Chinoy, a projekt przeszedł już przez ręce kilku scenarzystów. Obecnie nad najnowszą wersją scenariusza pracuje George Nolfi, znany z filmów Agenci i Ultimatum Bourne’a. Teraz pojawiły się doniesienia, że Lucasfilm ma konkretne plany na rozwój nowego okresu w historii odległej galaktyki.

Gwiezdne wojny – film o Rey rozpocznie nową erę, na którą Lucasfilm ma konkretny plan rozwoju

Według Daniela Richtmana studio zamierza rozwinąć ten okres fabularny w sposób podobny do Mandoverse, opowiadając w nim wiele różnych historii. Tym samym film o Rey ma wszystko rozpocząć, a następnie mają pojawiać się filmy lub seriale, które wprowadzą nowych bohaterów. Na samym końcu mamy otrzymać wielki film kulminacyjny, który może przypominać Avengersów.