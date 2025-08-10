Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film o Rey to dopiero początek. Lucasfilm planuje rozwój uniwersum i wielką kulminację w stylu Avengers

Radosław Krajewski
2025/08/10 10:00
0
0

Nowa era z Gwiezdnych wojen otrzyma kilka różnych produkcji, których kulminacją będzie połączenie wszystkich tych bohaterów przeciwko nowemu zagrożeniu.

Podczas Star Wars Celebration w 2023 roku Lucasfilm ujawnił plany stworzenia nowego filmu osadzonego w świecie Gwiezdnych wojen, w którym powróci Daisy Ridley jako Rey Skywalker. Za reżyserię wciąż odpowiada Sharmeen Obaid-Chinoy, a projekt przeszedł już przez ręce kilku scenarzystów. Obecnie nad najnowszą wersją scenariusza pracuje George Nolfi, znany z filmów Agenci i Ultimatum Bourne’a. Teraz pojawiły się doniesienia, że Lucasfilm ma konkretne plany na rozwój nowego okresu w historii odległej galaktyki.

Gwiezdne wojny
Gwiezdne wojny

Gwiezdne wojny – film o Rey rozpocznie nową erę, na którą Lucasfilm ma konkretny plan rozwoju

Według Daniela Richtmana studio zamierza rozwinąć ten okres fabularny w sposób podobny do Mandoverse, opowiadając w nim wiele różnych historii. Tym samym film o Rey ma wszystko rozpocząć, a następnie mają pojawiać się filmy lub seriale, które wprowadzą nowych bohaterów. Na samym końcu mamy otrzymać wielki film kulminacyjny, który może przypominać Avengersów.

Pierwszą z nich ma być New Jedi Order z Daisy Ridley, co może oznaczać, że Star Wars: Starfighter nie jest częścią tej ery – podaje Richtman.

Według dotychczasowych ustaleń akcja Star Wars: Starfighter ma rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie, podczas gdy film z Rey będzie osadzony piętnaście lat po dziewiątym epizodzie.

Między nimi mogą pojawić się luźne powiązania fabularne, ale nie należy się spodziewać, że Rey pojawi się obok Ryana Goslinga – dodaje informator.

Niedawno ujawniono, kto wcieli się w głównego złoczyńcę w Star Wars: Starfighter. Fani zaczęli zastanawiać się, czy będzie to antagonista na miarę Dartha Vadera.

Niestety obecnie nie wiadomo, jakie inne produkcje mogłyby wejść w skład nowej ery, zapoczątkowanej przez New Jedi Order. Wśród rozwijanych projektów, są jeszcze te od Dave’a Filoniego, a także Taiki Waititiego.

Źródło:https://comicbookmovie.com/sci_fi/star-wars/rumor-lucasfilm-planning-a-mandoverse-style-slate-of-star-wars-movie-set-post-the-rise-of-skywalker-a223213

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

