Nowy film Jima Jarmscha z gwiazdorską obsadą i 100% Rotten Tomatoes. Jest zwiastun

Film opisywany jest jako trzyczęściowy tryptyk, w którym każda z historii skupia się na relacjach między dorosłymi dziećmi i ich rodzicami. Akcja rozgrywa się współcześnie w trzech miejscach: w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, w Dublinie oraz w Paryżu.
Na ekranie zobaczymy imponującą obsadę, w której znaleźli się m.in. Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat i Françoise Lebrun. Sam Jarmusch określa swoje dzieło mianem „filmu antyakcji”, opartego na subtelnych emocjach i detalach. To typowe dla Jarmuscha.Artystę znamy z takich filmów jak: Broken Flowers, Truposz, Tylko kochankowie przeżyją. Reżyser uznawany za jednego z najważniejszych reżyserów kina niezależnego, słynie z minimalistycznego stylu, subtelnego humoru i mistrzowskiego kreowania atmosfery.
Krytycy podkreślają w recenzjach, że Father Mother Sister Son zachwyca subtelnością, mistrzowską grą aktorską i umiejętnością uchwycenia emocjonalnych niuansów rodzinnych relacji. Światowa premiera odbyła się 30 sierpnia w Wenecji, a do amerykańskich kin film trafi 24 grudnia. Bardzo możliwe, że w Polsce film pojawi się na początku 2026 roku.
