Nowy film Jima Jarmscha z gwiazdorską obsadą i 100% Rotten Tomatoes. Jest zwiastun

Jim Jarmusch powrócił z nowym filmem Father Mother Sister Son (Ojciec Matka Siostra Brat), który miał premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Obraz już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje – w serwisie Rotten Tomatoes utrzymuje się na poziomie 100% pozytywnych opinii. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym zwiastunem.

Nowy film Jima Jarmuscha zachwyca krytyków

Film opisywany jest jako trzyczęściowy tryptyk, w którym każda z historii skupia się na relacjach między dorosłymi dziećmi i ich rodzicami. Akcja rozgrywa się współcześnie w trzech miejscach: w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, w Dublinie oraz w Paryżu.