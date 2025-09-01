Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film Jima Jarmscha z gwiazdorską obsadą i 100% Rotten Tomatoes. Jest zwiastun

Jakub Piwoński
2025/09/01 18:30
0
0

Zobacz zwiastun filmu Father Mother Sister Son.

Jim Jarmusch powrócił z nowym filmem Father Mother Sister Son (Ojciec Matka Siostra Brat), który miał premierę podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji. Obraz już teraz zbiera entuzjastyczne recenzje – w serwisie Rotten Tomatoes utrzymuje się na poziomie 100% pozytywnych opinii. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym zwiastunem.

Father Mother Sister Son
Father Mother Sister Son

Nowy film Jima Jarmuscha zachwyca krytyków

Film opisywany jest jako trzyczęściowy tryptyk, w którym każda z historii skupia się na relacjach między dorosłymi dziećmi i ich rodzicami. Akcja rozgrywa się współcześnie w trzech miejscach: w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, w Dublinie oraz w Paryżu.

Na ekranie zobaczymy imponującą obsadę, w której znaleźli się m.in. Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat i Françoise Lebrun. Sam Jarmusch określa swoje dzieło mianem „filmu antyakcji”, opartego na subtelnych emocjach i detalach. To typowe dla Jarmuscha. Artystę znamy z takich filmów jak: Broken Flowers, Truposz, Tylko kochankowie przeżyją. Reżyser uznawany za jednego z najważniejszych reżyserów kina niezależnego, słynie z minimalistycznego stylu, subtelnego humoru i mistrzowskiego kreowania atmosfery.

GramTV przedstawia:

Krytycy podkreślają w recenzjach, że Father Mother Sister Son zachwyca subtelnością, mistrzowską grą aktorską i umiejętnością uchwycenia emocjonalnych niuansów rodzinnych relacji. Światowa premiera odbyła się 30 sierpnia w Wenecji, a do amerykańskich kin film trafi 24 grudnia. Bardzo możliwe, że w Polsce film pojawi się na początku 2026 roku.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/jim-jarmusch-movie-father-mother-sister-brother-teaser-1236356793/

Popkultura
Jim Jarmusch
nowy film
zapowiedź filmu
Father Mother Sister Son
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


