Nowy film Jamesa Camerona powstanie między Avatarami. Będą w nim piraci, wampiry i mnisi

Dla Camerona, The Devils będzie stanowić odskocznię od zaangażowanej emocjonalnie i ekologicznie serii Avatar oraz przygotowywanego dramatu historycznego Ghosts Of Hiroshima.

To nie ma tej samej świadomości moralnej co Avatar, ale nie wiem, czy to coś złego. [Hiroshima] to film, który robisz, bo musisz. The Devils to film, który robisz dla frajdy – podkreślił reżyser.