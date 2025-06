Jaki będzie następny film po Avatarze? James Cameron szykuje głośny projekt fantasy

James Cameron wybrał już swój kolejny projekt, którym zajmie się po zakończeniu historii w Avatarach. Choć nadal deklaruje chęć zrealizowania swojej długo planowanej ekranizacji Ghosts of Hiroshima, teraz ogłosił, że jako kolejnym filmem zajmie się adaptacją bestsellerowej powieści fantasy The Devils autorstwa Joe Abercrombiego.

The Devils to brutalna opowieść osadzona w świecie pełnym mrocznej magii, politycznych intryg i wyniszczających wojen. Głównym bohaterem jest skazaniec – niegdyś genialny, choć zdyskredytowany generał – który zostaje wyciągnięty z celi śmierci, by poprowadzić desperacką misję. Dowodzi on oddziałem wyrzutków, heretyków i przestępców, znanych jako „Diabły”, którzy mają odwrócić losy wojny toczonej z przerażającymi istotami zagrażającymi ludzkości.

Nie mogę się doczekać, aż zabiorę się za ten projekt, kiedy tylko zakończę prace nad Avatar: Fire and Ash. To będzie radosne, nowe wyzwanie – ożywić tych niezapomnianych bohaterów – napisał Cameron.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że to Ghosts of Hiroshima będzie pierwszym projektem Camerona poza uniwersum Avatara od czasu Titanica z 1997 roku. Ogłoszenie sugeruje jednak, że The Devils może wyprzedzić tę produkcję w kolejce, zwłaszcza że pojawiły się już pierwsze spekulacje, iż Cameron mógłby również stanąć za kamerą adaptacji.

Od 1999 roku, kiedy to rozpoczął pracę nad pierwszym Avatarem, James Cameron niemal całą swoją karierę poświęcił tej serii. Jeśli obecny harmonogram zostanie utrzymany, do 2027 roku reżyser spędzi niemal trzy dekady pracując nad sagą z Pandory.

W ubiegłym roku Cameron zapowiadał, że chce nakręcić Hiroshimę jeszcze przed rozpoczęciem postprodukcji do Avatara 4. Dzisiejsze wieści rzucają jednak cień niepewności na ten plan, sugerując, że reżyser może mieć teraz zupełnie inny priorytet na oku.