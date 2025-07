Nowy film autora Nosferatu opowie o wilkołaku. Reżyser sięgnął do Marvela po gwiazdę

Jak donosi Nexus Point News, Werwulf ma wejść na plan już we wrześniu tego roku w Elstree (Anglia), a premierę zaplanowano na Boże Narodzenie 2026. Eggers ponownie współpracuje ze scenarzystą i poetą Sjónem, z którym stworzył epickiego Wikinga.

Reżyser zapowiada, że będzie to jego „najmroczniejszy film”, co w jego przypadku jest stwierdzeniem nie do zignorowania. Jeden z członków ekipy dźwiękowej żartował na BlueSky, że po przeczytaniu scenariusza „potrzebował przytulenia”. Brzmi jak coś znacznie mroczniejszego niż Czarownica, czy Nosferatu. Styl Eggersa pozostanie rozpoznawalny – film ma zawierać dialogi stylizowane na staroangielski język epoki, a choć rozważano kręcenie w czerni i bieli, ostatecznie wybrano bardziej tradycyjną paletę barw.