Nowy dodatek do World of Warcraft otrzyma kolekcjonerską niespodziankę

Fizyczne edycje gier są wciąż ważnym elementem branżowego marketingu. Da się to wnioskować także na przykładzie tej wyjątkowej edycji popularnego MMO od Blizzarda.World of Warcraft świętuje ponad 20 lat na rynku, a Blizzard przygotował niespodziankę dla kolekcjonerów. W 2026 roku zadebiutuje nowy dodatek zatytułowany Midnight, a wraz z nim do sprzedaży trafi tradycyjna Edycja Kolekcjonerska pełna unikalnych gadżetów i bonusów w grze.
World of Warcraft: Midnight w edycji kolekcjonerskiej
Pakiet wyceniono na 139 dolarów, a w jego skład wchodzi m.in. klucz do gry w wersji Epic, trzy dni wczesnego dostępu oraz 30 dni abonamentu. Na fanów czekają także wyjątkowe przedmioty fizyczne: album z grafikami Midnight w twardej oprawie, kolekcjonerska przypinka oraz replika Mrocznego Serca – potężnej relikwii związanej z postacią Xal’atath.
Nie zabrakło też bogatych nagród cyfrowych. W Edycji Kolekcjonerskiej znajdziemy zwierzaki Hopeflutter i Doomfeather, zestawy pancerzy Lightstrider Raiment i Voidstrider Raiment, wierzchowca Voidlight Surger, a także parę smoczych sokołów – Lightwing Dragonhawk i Voidwing Dragonhawk.
Jak już wcześniej pisaliśmy, jedną z głównych nowości dodatku Midnight będzie funkcja Mieszkania, pozwalająca graczom na zaprojektowanie własnego domu w Azeroth i zapraszanie do niego znajomych. Specjalne bonusy w kolekcjonerce – określane przez twórców jako „prezenty na parapetówkę” – mają ułatwić start w tej funkcji. Blizzard podkreśla, że celem jest pełna swoboda twórcza, a także rozwój aspektów społecznościowych w grze.
Edycja Kolekcjonerska World of Warcraft: Midnight dostępna jest wyłącznie w przedsprzedaży w Blizzard Gear Store. Liczba egzemplarzy będzie ograniczona, a sam dodatek trafi na rynek na początku 2026 roku.
