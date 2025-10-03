Nowy dodatek do World of Warcraft otrzyma kolekcjonerską niespodziankę

Fizyczne edycje gier są wciąż ważnym elementem branżowego marketingu. Da się to wnioskować także na przykładzie tej wyjątkowej edycji popularnego MMO od Blizzarda. World of Warcraft świętuje ponad 20 lat na rynku, a Blizzard przygotował niespodziankę dla kolekcjonerów. W 2026 roku zadebiutuje nowy dodatek zatytułowany Midnight, a wraz z nim do sprzedaży trafi tradycyjna Edycja Kolekcjonerska pełna unikalnych gadżetów i bonusów w grze.

World of Warcraft: Midnight w edycji kolekcjonerskiej

Pakiet wyceniono na 139 dolarów, a w jego skład wchodzi m.in. klucz do gry w wersji Epic, trzy dni wczesnego dostępu oraz 30 dni abonamentu. Na fanów czekają także wyjątkowe przedmioty fizyczne: album z grafikami Midnight w twardej oprawie, kolekcjonerska przypinka oraz replika Mrocznego Serca – potężnej relikwii związanej z postacią Xal’atath.