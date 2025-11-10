Drinki prosto z Sanktuarium. Blizzard wydaje mroczną książkę kucharską

Uniwersum Diablo doczeka się niecodziennej publikacji. Blizzard Entertainment wydaje bowiem wyjątkową książkę kucharską, która pozwoli fanom zanurzyć się w atmosferę Sanktuarium w zupełnie nowy sposób.

Diablo w wersji kulinarnej. Premiera książki Diablo: Drinks, Potions, & Elixirs już jutro

Diablo: Drinks, Potions, & Elixirs zawiera ponad 60 przepisów na napitki i dodatki barowe. Za przygotowanie ambitnego projektu odpowiadają dwaj doświadczeni twórcy. Jednym z nich jest Ryan Quinn, pełniący w Blizzardzie rolę starszego projektanta fabuły. Drugą autorką jest Cassandra Reeder, znana jako autorka książki The Video Game Chef. Wspólnie ten duet stworzył zbiór mikstur, które stanowią hołd dla niemal 30-letniej historii legendarnej franczyzy Blizzarda.