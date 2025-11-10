Zaloguj się lub Zarejestruj

Drinki prosto z Sanktuarium. Blizzard wydaje mroczną książkę kucharską

Patrycja Pietrowska
2025/11/10 20:00
Diablo: Drinks, Potions & Elixirs już za moment trafi na rynek.

Uniwersum Diablo doczeka się niecodziennej publikacji. Blizzard Entertainment wydaje bowiem wyjątkową książkę kucharską, która pozwoli fanom zanurzyć się w atmosferę Sanktuarium w zupełnie nowy sposób.

Diablo w wersji kulinarnej. Premiera książki Diablo: Drinks, Potions, & Elixirs już jutro

Diablo: Drinks, Potions, & Elixirs zawiera ponad 60 przepisów na napitki i dodatki barowe. Za przygotowanie ambitnego projektu odpowiadają dwaj doświadczeni twórcy. Jednym z nich jest Ryan Quinn, pełniący w Blizzardzie rolę starszego projektanta fabuły. Drugą autorką jest Cassandra Reeder, znana jako autorka książki The Video Game Chef. Wspólnie ten duet stworzył zbiór mikstur, które stanowią hołd dla niemal 30-letniej historii legendarnej franczyzy Blizzarda.

Diablo: Drinks, Potions, & Elixirs z pewnością was zaintryguje i skusi do wypróbowania mikstur powstałych z użyciem najmroczniejszej magii. Ugaście pragnienie lodowatą Novą Mrozu, rozgrzejcie się wytrawną Abominacją lub ulegnijcie Pocałunkowi Matki.

Premiera kolekcjonerskiej książki Diablo: Drinks, Potions, & Elixirs została ustalona na 11 listopada. Fani już teraz mogą zamówić tom w przedsprzedaży za pośrednictwem serwisu Amazon.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24246200/mieszajcie-diabelskie-napitki-z-ksiazka-diablo-drinks-potions-elixirs

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

