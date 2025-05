Nowy, długi gameplay ze Skywind. Morrowind na silniku Skyrima w fanowskim remasterze

Fani The Elder Scrolls mają teraz naprawdę dobre powody do radości. Po premierze Oblivion Remastered i dużej aktualizacji do moda Tamriel Rebuilt, światło dzienne ujrzało nowe, aż 20-minutowe nagranie z rozgrywki projektu Skywind. Celem tego ogromnego przedsięwzięcia jest przeniesienie kultowego Morrowinda do silnika Skyrima i wszystko wskazuje na to, że prace idą w dobrym kierunku.

Skywind – nowy materiał z rozgrywki z fanowskiego remastera Morrowinda na silniku Skyrima

W materiale zobaczyć można między innymi misję ratunkową „Rescue Joncis Dalomax”, osadzoną w pełnej klimatu ruinach daedrycznego kultu. Pojawiają się dobrze znane potwory jak Scampy i Daedrothy, a także klasyczne zaklęcia Mark i Recall, których nie było wcześniej w Skyrimie. Co ciekawe, pojawia się także walka pod wodą – funkcja, której w oryginalnym Skyrimie zabrakło.