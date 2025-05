Jeśli remaster Obliviona to dla was za mało, sięgnijcie po gigantyczny mod Tamriel Rebuilt do Morrowinda

Choć The Elder Scrolls III: Morrowind to bezsprzeczny klasyk gatunku RPG z perspektywy pierwszej osoby, gra nigdy do końca nie spełniła swojej tytułowej obietnicy. Owszem, gracz trafiał do Morrowind, ale akcja ograniczała się wyłącznie do wulkanicznej wyspy Vvardenfell. Kontynentalna część prowincji była co najwyżej wspominana. Była kusząco bliska, ale jednak niedostępna. Wszystko zmienia się dzięki gigantycznemu modowi Tamriel Rebuilt.

Morrowind otrzymał gigantyczny mod

Z pomocą przychodzi Tamriel Rebuilt, gigantyczny, tworzony od dekad projekt fanowski, który ma na celu rozszerzenie świata gry o całą prowincję Morrowind, wraz z jej miastami, postaciami, zadaniami i tajemnicami. W tym tygodniu zespół odpowiedzialny za mod opublikował dziewiątą dużą aktualizację, zatytułowaną Grasping Fortune i jest to największe rozszerzenie w historii projektu. W jego skład wchodzi nowy, ogromny obszar do eksploracji oraz jedno z najgęstszych i najbardziej imponujących miast fantasy, jakie kiedykolwiek stworzono w RPG-ach.