Warhammer 40,000: Dawn of War 4 prezentuje nową frakcję. Adeptus Mechanicus budzi pradawną grozę

Nowy zwiastun Warhammer 40,000 Dawn of War 4 rzuca światło na jedną z najbardziej charakterystycznych frakcji uniwersum, czyli Adeptus Mechanicus. Materiał, który zobaczycie poniżej, nie tylko podkreśla ich obsesję na punkcie technologii, ale też pokazuje, jak cienka granica dzieli prawdziwe naukowe odkrycie od wielkiej katastrofy.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – nowy zwiastun prezentuje Adeptus Mechanicus
W centrum krótkiego filmu znajduje się Magos Dominus Nulpherus 1, który w pogoni za obcą technologią doprowadza do niebezpiecznego przebudzenia. Eksploracja tajemniczego grobowca kończy się aktywacją starożytnej nekrońskiej nekropolii. Tym samym konflikt na planecie Kronus staje się jeszcze bardziej skomplikowany, a walczący tam Kosmiczni Marines z zakonu Blood Ravens muszą zmierzyć się z nowym, śmiertelnym zagrożeniem.
Choć działania Mechanicum utrudniają sytuację na froncie, frakcja nie zamierza pozostawić sojuszników samych sobie. W walce pojawiają się między innymi Sicarian Ruststalkers, czyli szybkie i niezwykle niebezpieczne jednostki, które specjalizują się w błyskawicznych atakach. Ich obecność może przechylić szalę zwycięstwa w kluczowych momentach starć.
Prawdziwą siłę Adeptus Mechanicus symbolizują jednak Imperial Knights. Te potężne maszyny kroczące robią ogromne wrażenie zarówno wizualnie, jak i na polu bitwy. Zwiastun sugeruje, że ich obecność odegra istotną rolę w największych starciach, oferując graczom dostęp do niszczycielskiej siły ognia i wytrzymałości.
Warhammer 40,000 Dawn of War 4 ma być powrotem do korzeni serii i odpowiedzią na chłodne przyjęcie trzeciej odsłony. Twórcy zapowiadają rozbudowaną kampanię, różnorodne tryby rozgrywki, w tym Last Stand oraz Skirmish, a także szerokie możliwości personalizacji własnego zakonu w rozgrywkach sieciowych. Wśród zapowiedzianych atrakcji znalazła się także obecność Dark Angels oraz debiut cyfrowej wersji jednego z Prymarchów, Liona El Jonsona.
