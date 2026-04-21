Warhammer 40,000: Dawn of War 4 prezentuje nową frakcję. Adeptus Mechanicus budzi pradawną grozę

Nowy zwiastun Warhammer 40,000 Dawn of War 4 rzuca światło na jedną z najbardziej charakterystycznych frakcji uniwersum, czyli Adeptus Mechanicus. Materiał, który zobaczycie poniżej, nie tylko podkreśla ich obsesję na punkcie technologii, ale też pokazuje, jak cienka granica dzieli prawdziwe naukowe odkrycie od wielkiej katastrofy.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – nowy zwiastun prezentuje Adeptus Mechanicus

W centrum krótkiego filmu znajduje się Magos Dominus Nulpherus 1, który w pogoni za obcą technologią doprowadza do niebezpiecznego przebudzenia. Eksploracja tajemniczego grobowca kończy się aktywacją starożytnej nekrońskiej nekropolii. Tym samym konflikt na planecie Kronus staje się jeszcze bardziej skomplikowany, a walczący tam Kosmiczni Marines z zakonu Blood Ravens muszą zmierzyć się z nowym, śmiertelnym zagrożeniem.