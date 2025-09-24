Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z najlepszych gier w historii otrzyma remaster. Deus Ex powraca!

Radosław Krajewski
2025/09/24 23:20
1
0

To jest dopiero niespodzianka.

Na State of Play pojawiła się prawdziwa bomba dla wszystkich fanów cyberpunku i RPG-ów. Ogłoszono, że Aspyr Media, czyli studio odpowiedzialne za odświeżenie kultowych odsłon Tomb Raidera, zajmuje się produkcją Deus Ex Remastered.

Deus Ex Remastered
Deus Ex Remastered

Deus Ex Remastered – zapowiedziano odświeżoną wersję kultowego RPG-a

Deus Ex zawsze opierał się na wolności. Kiedy oryginał zadebiutował, na nowo zdefiniował to, czym może być gra wideo, łącząc elementy RPG, akcję, skradanie i rozgałęzione wybory gracza. Każda misja, każdy poziom i każdy wynik dostosowywały się do decyzji podejmowanych przez gracza – podkreślają autorzy projektu.

Odświeżone Deus Ex ponownie zabierze nas do mrocznej wizji przyszłości. W roku 2052 świat balansuje na granicy upadku. Choroby rozprzestrzeniają się bez żadnej kontroli, a ukryte organizacje w cieniu kształtują losy ludzkości. Wcielimy się w JC Dentona, agenta UNATCO z nanotechnologicznymi ulepszeniami, który podróżuje od Nowego Jorku, przez neonowe zaułki Hongkongu, po tajemnicze lokacje w Paryżu i słynne laboratoria Area 51.

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy studiów Aspyr oraz Eidos-Montréal. Choć szczegóły partnerstwa pozostają tajne, twórcy zapewniają, że ich misją było zachowanie DNA oryginału, jednocześnie przenosząc doświadczenie w realia współczesnych standardów.

Naszym celem było zachowanie prawdy, unowocześnienie narzędzi i przygotowanie nowego pokolenia agentów na to, co nadejdzie – deklarują deweloperzy.

GramTV przedstawia:

Remaster nie ogranicza się wyłącznie do podbicia rozdzielczości. Wszystkie lokacje otrzymały nowe oświetlenie, dynamiczne cienie, systemy cząsteczkowe oraz tekstury w wyższej jakości. Po raz pierwszy gracze zobaczą także odświeżone modele postaci, pełną synchronizację ruchu warg z kwestiami dialogowymi oraz fizykę ragdoll.

Deus Ex Remastered
Deus Ex Remastered

Kiedy Deus Ex pojawiło się w 2000 roku, sterowanie zostało stworzone z myślą o klawiaturze i myszce, co czyniło je trudnym do przeniesienia na konsole. Wczesne porty nie oddawały w pełni swobody oryginału. Teraz system sterowania został zaprojektowany od podstaw, aby działał intuicyjnie zarówno podczas skradania się zaułkami, jak i w czasie frontalnych szturmów.

Nasze podejście inspirowaliśmy rozwiązaniami z gier Deus Ex: Human Revolution oraz Mankind Divided. Postawiliśmy na ulepszone menu kołowe, płynne zarządzanie bronią oraz intuicyjną nawigację, dostosowaną do współczesnych kontrolerów – informują autorzy.

Poinformowano również, ze premiera Deus Ex Remastered odbędzie się już 5 lutego 2026 roku.

Tagi:

News
data premiery
Sony
zwiastun
gameplay
RPG
PlayStation
remaster
Cyberpunk 2077
rozgrywka
Deus Ex
science fiction
PlayStation 5
Aspyr Media
State of Play
sci-fi
Deus Ex Remastered
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 23:38

Jako dzieciak byłem grą zachwycony. Nie dotykałem jej od wielu, wielu lat. Ciekawe czy się zestarzała. 

Są gry wg mnie ponadczasowe. Np. Fallout 2 jest tak dobry dzisiaj jak ponad 25 lat temu. Zwłaszcza że można zagrać w wyższej rozdzielczości na szerokim ekranie. Gdyby ktoś wydał tę grę dzisiaj, wg mnie zrobiła by furorę. Ale nie każda gra może się cieszyć czymś takim. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112