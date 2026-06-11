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Nowy Crash Bandicoot na horyzoncie? Po Spyro ma przyjść czas na jamraja

Maciej Petryszyn
2026/06/11 20:30
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Niedawno potwierdzono oficjalnie powrót Spyro. I niewykluczone, że na tym nie koniec sentymentalnych podróży.

Możliwe bowiem, że ponownie usłyszymy też o innym stworku. O sympatycznym, rudowłosym jamraju.

Crash Bandicoot 4: It's About Time
Crash Bandicoot 4: It's About Time

Nowy Crash Bandicoot następny w kolejce?

Innymi słowy – nowej produkcji miałby doczekać się Crash Bandicoot. Informację o tym, iż nowy Crash jest przygotowywany, podał użytkownik o nicku noarmsandnolegs. To on jako pierwszy informował o szczegółach nowej gry z fioletowym smokiem, którą okazało się zapowiedziane na XBOX Games Showcase 2026 Spyro: A Realm Beyond. Wspomniane źródło twierdzi, że w twórczym harmonogramie Toys for Bob znajdować się ma również nowy tytuł o jamraju. Niemniej nadal są to informacje nieoficjalne, a na dodatek nie wydaje się, by fakt powstawania tego typu gry miał zostać w najbliższym czasie potwierdzony, bo na razie nacisk kładziony jest na Spyro.

Seria Crash Bandicoot narodziła się w 1996 roku za sprawą gry o tej samej nazwie. W tamtych czasach stworzony przez Naughty Dog był jedną z maskotek Sony i konsoli Japończyków, czyli PlayStation. Kolejne dwie odsłony trafiły na rynek odpowiednio w 1997 i 1998 roku. Potem marka trafił w ręce innych deweloperów, a po dwie pozycje z głównego cyklu wyszły spod rąk Traveller's Tales i Radical Entertainment. Ostatnia z nich, Crash: Mind over Mutant, ukazała się w 2008 roku, po czym jamraj zapadł w sen na 9 kolejnych lat. Powrócił dopiero w 2017 roku za sprawą trylogii remake’ów, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, zaś w roku 2020 poznaliśmy Crash Bandicoot 4: It's About Time – pierwszą od ponad dekady zupełnie nową przygodę.

GramTV przedstawia:

O marce Crash Bandicoot z uwagi na wniosek Activision. Firma z Santa Monica złożyła wniosek o odświeżenie znaku towarowego, co samo w sobie nie jest żadną niespodzianką. To wszak standardowa praktyka w branży. Ważniejsze są zapisy w rzeczonym wniosku, które wskazują, iż w przyszłości może powstać film lub serial z Crashem w roli głównej.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://insider-gaming.com/new-crash-bandicoot-game-is-in-development-its-claimed/

Tagi:

News
Activision
plotka
platformówka
Plotki
Crash Bandicoot
Toys for Bob
nowa gra
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112