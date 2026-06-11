Nowy Crash Bandicoot na horyzoncie? Po Spyro ma przyjść czas na jamraja

Niedawno potwierdzono oficjalnie powrót Spyro. I niewykluczone, że na tym nie koniec sentymentalnych podróży.
Możliwe bowiem, że ponownie usłyszymy też o innym stworku. O sympatycznym, rudowłosym jamraju.
Nowy Crash Bandicoot następny w kolejce?
Innymi słowy – nowej produkcji miałby doczekać się Crash Bandicoot. Informację o tym, iż nowy Crash jest przygotowywany, podał użytkownik o nicku noarmsandnolegs. To on jako pierwszy informował o szczegółach nowej gry z fioletowym smokiem, którą okazało się zapowiedziane na XBOX Games Showcase 2026 Spyro: A Realm Beyond. Wspomniane źródło twierdzi, że w twórczym harmonogramie Toys for Bob znajdować się ma również nowy tytuł o jamraju. Niemniej nadal są to informacje nieoficjalne, a na dodatek nie wydaje się, by fakt powstawania tego typu gry miał zostać w najbliższym czasie potwierdzony, bo na razie nacisk kładziony jest na Spyro.
Seria Crash Bandicoot narodziła się w 1996 roku za sprawą gry o tej samej nazwie. W tamtych czasach stworzony przez Naughty Dog był jedną z maskotek Sony i konsoli Japończyków, czyli PlayStation. Kolejne dwie odsłony trafiły na rynek odpowiednio w 1997 i 1998 roku. Potem marka trafił w ręce innych deweloperów, a po dwie pozycje z głównego cyklu wyszły spod rąk Traveller's Tales i Radical Entertainment. Ostatnia z nich, Crash: Mind over Mutant, ukazała się w 2008 roku, po czym jamraj zapadł w sen na 9 kolejnych lat. Powrócił dopiero w 2017 roku za sprawą trylogii remake’ów, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, zaś w roku 2020 poznaliśmy Crash Bandicoot 4: It's About Time – pierwszą od ponad dekady zupełnie nową przygodę.
GramTV przedstawia:
O marce Crash Bandicoot z uwagi na wniosek Activision. Firma z Santa Monica złożyła wniosek o odświeżenie znaku towarowego, co samo w sobie nie jest żadną niespodzianką. To wszak standardowa praktyka w branży. Ważniejsze są zapisy w rzeczonym wniosku, które wskazują, iż w przyszłości może powstać film lub serial z Crashem w roli głównej.
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