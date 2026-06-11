Nowy Crash Bandicoot na horyzoncie? Po Spyro ma przyjść czas na jamraja

Możliwe bowiem, że ponownie usłyszymy też o innym stworku. O sympatycznym, rudowłosym jamraju.

Nowy Crash Bandicoot następny w kolejce?

Innymi słowy – nowej produkcji miałby doczekać się Crash Bandicoot. Informację o tym, iż nowy Crash jest przygotowywany, podał użytkownik o nicku noarmsandnolegs. To on jako pierwszy informował o szczegółach nowej gry z fioletowym smokiem, którą okazało się zapowiedziane na XBOX Games Showcase 2026 Spyro: A Realm Beyond. Wspomniane źródło twierdzi, że w twórczym harmonogramie Toys for Bob znajdować się ma również nowy tytuł o jamraju. Niemniej nadal są to informacje nieoficjalne, a na dodatek nie wydaje się, by fakt powstawania tego typu gry miał zostać w najbliższym czasie potwierdzony, bo na razie nacisk kładziony jest na Spyro.