Crash Bandicoot z własnym filmem? Wskazuje na to ruch Activision

Seria Crash Bandicoot ma za sobą niemal dekadę letargu. Obecnie jednak marka ponownie jest aktywna.
I niewykluczone, że już niedługo czeka ją ekspansja poza świat gier. A przynajmniej na to wskazują poczynania wydawcy.
Crash Bandicoot na małym i dużym ekranie?
Okazuje się bowiem, że Activision złożyło nowy wniosek o rejestrację znaku towarowego Crash Bandicoot. Niby nic dziwnego, bo odświeżanie znaków towarowych co kilka lat jest zupełnie normalną praktyką, uskutecznianą przez praktycznie wszystkie obecne w show-biznesie firmy. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Otóż w rzeczonym wniosku znalazły się ustępy sugerujące, iż Acti może chcieć przenieść sympatycznego jamraja ze świata gier na duży lub mały ekran. Innymi słowy – nowy znak, ważny aż do 2035 roku, obejmuje m.in. filmy kinowe i seriale telewizyjne. Z jednej strony nie jest to faktyczne potwierdzenie istnienia takich projektów, ale może być znakiem w kwestii tego, co wydawca planuje na nadchodzącą dekadę.
W rzeczonym wniosku wyczytamy m.in.:
9 | Nagrane programy filmowe i telewizyjne; filmy nagrane; nośniki danych, w tym płyty DVD i CD z nagraniami dźwięku, obrazu, nagraniami muzycznymi, filmami, programami telewizyjnymi; programy telewizyjne i wideo do pobrania; nagrania audialne i wizualne do pobrania; media do pobrania; filmy animowane.
41 | Usługi produkcji animacji; produkcja rozrywki w formie filmu kinowego lub serialu telewizyjnego; rozrywka w formie filmu kinowego lub serialu telewizyjnego; rozrywka w formie materiałów wideo i obrazów; rozrywka; usługi edukacyjne i rozrywkowe, w tym produkcja i prezentacja dzieł oraz materiałów dźwiękowych i wideo, w tym programów telewizyjnych, programów radiowych i filmów; usługi rozrywki teatralnej, muzycznej, telewizyjnej i filmowej; wypożyczanie filmów; wypożyczanie nagrań dźwiękowych i/lub wideo, programów radiowych i telewizyjnych oraz filmów; udostępnianie cyfrowych nagrań wideo i/lub dźwiękowych.
Co ciekawe, już pod koniec ubiegłego roku plotkowano, że Netflix może stworzyć serial animowany właśnie z Crashem w roli głównej. Były to doniesienia pobudzające wyobraźnię, szczególnie że za adaptację mieli odpowiadać twórcy Sonic Prime z WildBrain Studios. Niemniej od tego czasu nic się nie wydarzyło. Projekt jak dotąd nie wyszedł spoza sfery plotek i nie wiadomo nawet, czy istnieje albo czy nie został skasowany.
