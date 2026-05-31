Crash Bandicoot z własnym filmem? Wskazuje na to ruch Activision

I niewykluczone, że już niedługo czeka ją ekspansja poza świat gier. A przynajmniej na to wskazują poczynania wydawcy.

Crash Bandicoot na małym i dużym ekranie?

Okazuje się bowiem, że Activision złożyło nowy wniosek o rejestrację znaku towarowego Crash Bandicoot. Niby nic dziwnego, bo odświeżanie znaków towarowych co kilka lat jest zupełnie normalną praktyką, uskutecznianą przez praktycznie wszystkie obecne w show-biznesie firmy. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Otóż w rzeczonym wniosku znalazły się ustępy sugerujące, iż Acti może chcieć przenieść sympatycznego jamraja ze świata gier na duży lub mały ekran. Innymi słowy – nowy znak, ważny aż do 2035 roku, obejmuje m.in. filmy kinowe i seriale telewizyjne. Z jednej strony nie jest to faktyczne potwierdzenie istnienia takich projektów, ale może być znakiem w kwestii tego, co wydawca planuje na nadchodzącą dekadę.