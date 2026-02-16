Nowy Batman już wybrany? Gwiazda hitu Disney+ pierwszym wyborem fanów

Kanadyjski aktor Paul Anthony Kelly, który niedawno zwrócił na siebie uwagę widzów rolą Johna F. Kennedy’ego Jr. w serialu Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette od Ryana Murphy’ego, niespodziewanie znalazł się w centrum plotek związanych z uniwersum DC. Choć jego nazwisko nie jest jeszcze szeroko rozpoznawalne, występ w nowej produkcji FX wywołał spore poruszenie w sieci i sprawił, że część fanów zaczęła wskazywać go jako potencjalnego kandydata do roli Batmana.

Batman – Paul Anthony Kelly zostanie nowym Batmanem?

Źródłem najnowszych spekulacji jest portal plotkarski Deuxmoi, dlatego doniesienia należy traktować z dużym dystansem. Mimo to zainteresowanie aktorem wyraźnie rośnie, a w mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się głosy sugerujące, że Kelly mógłby w przyszłości wcielić się w Bruce’a Wayne’a. Co ciekawe, podobna droga nie byłaby wcale niemożliwa. W przeszłości DC Studios zdecydowało się powierzyć rolę Supermana stosunkowo mało znanemu Davidowi Corenswetowi, który ostatecznie stał się jedną z twarzy nowego uniwersum.