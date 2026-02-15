Zaloguj się lub Zarejestruj

Nicolas Cage wraca do akcji z twórcą Bez twarzy

Jakub Piwoński
2026/02/15 11:40
0
0

Tym razem zagra mafijnego bossa.

Prawie trzy dekady po kultowym Bez twarzy, Nicolas Cage ponownie łączy siły z reżyserem Johnem Woo. Panowie szykują razem nowy kryminał, poświęcony słynnemu szefowi mafii z Nowego Jorku, Carlo Gambino. Informację ujawnił Deadline.

Bez twarzy
Bez twarzy

NIcolas Cage ponownie zagra u reżysera Bez twarzy

Produkcja ruszy latem w Atlancie z budżetem 40 mln dolarów, a plan zdjęciowy przewiduje także przeskoki do New Jersey, Nowego Jorku i w końcu Sycylii. Scenariusz napisali Nick Vallelonga, zdobywca Oscara za Green Book, oraz George Gallo. Film da nam Nicolasa Cage’a w roli Carlo Gambino – syna rzeźnika z Sycylii, który rządzi nowojorskim półświatkiem. Po jego śmierci dziennikarz Jimmy Breslin podąża jego śladami, starając się odkryć tajemnicę człowieka, który stał się legendą mafii.

GramTV przedstawia:

Ironią losu jest fakt, że John Travolta, współgwiazda Cage’a z Face/Off, wcielił się wcześniej w innego mafijnego bossa, Johna Gotti’ego, w mocno krytykowanym biopicu z 2018 roku. Czy Gambino będzie lepszy? Woo, jeden z najlepszych reżyserów akcji lat 80. i 90., zasłynął klasykami kina hongkońskiego, takimi jak Zabójca, Dzieci triady. Do Hollywood trafił na początku lat 90., z mieszanym skutkiem – jego najlepszym filmem pozostaje właśnie Bez twarzy z 1997 roku, natomiast Mission: Impossible II, Szyfry wojny i Zapłata przepadły w box office.

Cage tymczasem nie zwalnia tempa – w 2024 roku zagrał w Surferze, Kodzie zła i Tuż po zmroku, a w 2025 roku w Rewolwerowcy i Syn przeznaczenia. W tym roku czeka go premiera Madden w reżyserii Davida O. Russella, serialu Spider-Man Noir od Sony oraz Książę autorstwa Davida Mameta.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/14/john-woos-gambino-biopic-with-nicolas-cage-to-shoot-this-summer

Tagi:

Popkultura
film
kino
popkultura
film sensacyjny
John Woo
Nicolas Cage
kino akcji
biografia filmowa
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




