Nicolas Cage wraca do akcji z twórcą Bez twarzy

Ironią losu jest fakt, że John Travolta, współgwiazda Cage’a z Face/Off, wcielił się wcześniej w innego mafijnego bossa, Johna Gotti’ego, w mocno krytykowanym biopicu z 2018 roku. Czy Gambino będzie lepszy? Woo, jeden z najlepszych reżyserów akcji lat 80. i 90., zasłynął klasykami kina hongkońskiego, takimi jak Zabójca, Dzieci triady. Do Hollywood trafił na początku lat 90., z mieszanym skutkiem – jego najlepszym filmem pozostaje właśnie Bez twarzy z 1997 roku, natomiast Mission: Impossible II, Szyfry wojny i Zapłata przepadły w box office.

Cage tymczasem nie zwalnia tempa – w 2024 roku zagrał w Surferze, Kodzie zła i Tuż po zmroku, a w 2025 roku w Rewolwerowcy i Syn przeznaczenia. W tym roku czeka go premiera Madden w reżyserii Davida O. Russella, serialu Spider-Man Noir od Sony oraz Książę autorstwa Davida Mameta.