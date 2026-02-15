Nicolas Cage wraca do akcji z twórcą Bez twarzy

Prawie trzy dekady po kultowym Bez twarzy, Nicolas Cage ponownie łączy siły z reżyserem Johnem Woo. Panowie szykują razem nowy kryminał, poświęcony słynnemu szefowi mafii z Nowego Jorku, Carlo Gambino. Informację ujawnił Deadline.
NIcolas Cage ponownie zagra u reżysera Bez twarzy
Produkcja ruszy latem w Atlancie z budżetem 40 mln dolarów, a plan zdjęciowy przewiduje także przeskoki do New Jersey, Nowego Jorku i w końcu Sycylii. Scenariusz napisali Nick Vallelonga, zdobywca Oscara za Green Book, oraz George Gallo. Film da nam Nicolasa Cage’a w roli Carlo Gambino – syna rzeźnika z Sycylii, który rządzi nowojorskim półświatkiem. Po jego śmierci dziennikarz Jimmy Breslin podąża jego śladami, starając się odkryć tajemnicę człowieka, który stał się legendą mafii.
