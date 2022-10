Nowy Asterix i Obelix również w polskich kinach. Znamy tytuł i datę premiery

Film wprowadzi do polskich kin dystrybutor Kino Świat, który odpowiadał również za poprzedni aktorski film z serii, czyli Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości, a także ostatnią animację zatytułowaną Asteriks i Obeliks. Tajemnica magicznego wywaru. Najnowsza aktorska odsłona zostanie wprowadzona do polskich kin pod tytułem Asterix i Obelix: Imperium Smoka (lub Asteriks i Obeliks: Imperium Smoka). Premierę zaplanowano na 10 lutego 2023 roku.

Nowa aktorska odsłona przygód i Asterixie i Obelixie zadebiutuje już na początku przyszłego roku. Fani dwójki Galów czekali na kolejny film długie jedenaście lat. Jeszcze w lipcu mogliśmy zobaczyć pierwszy plakat, zaś w ubiegłym miesiącu do sieci trafił zwiastun nadchodzącego widowiska. Na całe szczęście nie tylko francuscy widzowie będą mieli okazję obejrzeć film na dużym ekranie. Jak potwierdził Radosław Koch na swoim Twitterze, Asterix & Obelix: The Middle Kingdom znalazł polskiego dystrybutora.

Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin została właśnie uwięziona po zamachu stanu, do którego doprowadził zdradziecki książę Deng Tsin Qin. Z pomocą Finalthesisa, fenickiego kupca i jej wiernego ochroniarza Mai Wei, jedyna córka cesarzowej, księżniczka Sass-Yi, ucieka do Galii, by prosić o pomoc dwóch dzielnych wojowników Asterixa i Obelixa, obdarzonych nadludzką siłą dzięki magicznemu napojowi. Nasi dwaj nierozłączni bohaterowie chętnie zgadzają się pomóc księżniczce w ocaleniu jej matki i oswobodzeniu kraju. I tak rozpoczyna się wielka podróż i przygoda na drodze do Chin. Ale Cezar i jego potężna armia, spragnieni nowych podbojów, również zmierzają w kierunku Państwa Środka...