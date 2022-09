Nowy Asterix i Obelix z pierwszym zwiastunem. Bohaterowie trafią do starożytnych Chin

Nowe przygody Asterixa i Obelixa nadchodzą! W lipcu udostępniono pierwszy plakat produkcji, a także ujawniono, kto wcieli się w parę głównych bohaterów. Teraz Asterix & Obelix: The Middle Kingdom doczekał się pierwszego zwiastuna, który prezentuje wielką wyprawę Galów do starożytnych Chin, gdzie pomogą pewnej księżniczce w jej problemach. Produkcja na pierwszym materiale prezentuje się zaskakująco dobrze. Według wcześniejszych doniesień budżet wyniósł aż 60 mln dolarów. Zwiastun filmu zobaczycie poniżej.

Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin została właśnie uwięziona po zamachu stanu, do którego doprowadził zdradziecki książę Deng Tsin Qin. Z pomocą Finalthesis, fenickiego kupca i jej wiernego ochroniarza Mai Wei, jedyna córka cesarzowej, księżniczka Sass-Yi, ucieka do Galii, by prosić o pomoc dwóch dzielnych wojowników Asterixa i Obelixa, obdarzonych nadludzką siłą dzięki magicznemu napojowi. Nasi dwaj nierozłączni bohaterowie chętnie zgadzają się pomóc księżniczce w ocaleniu jej matki i oswobodzeniu kraju. I tak rozpoczyna się wielka podróż i przygoda na drodze do Chin. Ale Cezar i jego potężna armia, spragnieni nowych podbojów, również zmierzają w kierunku Państwa Środka...