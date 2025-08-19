Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokaz Barbie odwołany w Paryżu – niespodziewane kontrowersje wokół globalnego hitu

Jakub Piwoński
2025/08/19 12:30
2
0

Paryż – miasto miłości.

Plenerowy pokaz filmu Barbie Grety Gerwig, który miał się odbyć na przedmieściach Paryża w dzielnicy Noisy-le-Sec, został w ostatniej chwili odwołany z powodu gróźb ze strony niewielkiej grupy przeciwników. Organizatorzy tłumaczą decyzję względami bezpieczeństwa, co wzbudziło spore zdziwienie wśród mieszkańców i widzów. Co okazało się tak problematyczne?

Barbie
Barbie

Pokaz Barbie zablokowany

Według lokalnych mediów przeciwnicy powoływali się na względy religijne, twierdząc, że film „propaguje homoseksualizm” i „uderza w integralność kobiet”. Burmistrz podkreślił, że była to niewielka grupa, która doprowadziła do zakłócenia wydarzenia planowanego jako bezpłatna, otwarta projekcja dla mieszkańców.

GramTV przedstawia:

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że mówimy o jednym z największych fenomenów filmowych ostatnich lat. Barbie w 2023 roku zarobiła ponad 1,4 miliarda dolarów i stała się największym kasowym sukcesem w historii studia Warner Bros. Film Grety Gerwig, w którym główne role grają Margot Robbie i Ryan Gosling, trafił do widzów na całym świecie i był szeroko chwalony za to, w jaki sposób wykorzystał zabawkę Mattel do poruszania wrażliwych społecznie tematów.

Choć podobne decyzje o zakazie Barbie zapadły wcześniej w kilku krajach, takich jak Kuwejt czy Algieria, w Europie sytuacja tego typu należy do rzadkości. Zwłaszcza w odniesieniu do Paryża, miasta-symbolu miłości i tolerancji. Władze dzielnicy zapowiadają, że będą szukać nowego terminu, aby projekcja mogła dojść do skutku. Tymczasem Greta Gerwing rusza z produkcją Opowieści z Narnii.

Źródło:https://www.thepinknews.com/2025/08/15/paris-barbie-screening-cancelled-threats/

Tagi:

Popkultura
film
Paryż
Barbie
Greta Gerwig
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:15

Paryz się stał taki różnorodny że ciężko wskazać która grupa interesów jest za to odpowiedzialna. Chociaż a tego typu wypadkach to główni podejrzani to religijni ekstremiści. Albo chrześcijanie albo muzułmanie. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:01

Muzułmanie. Nic dodać, nic ująć. Każda religia dąży tylko i wyłącznie do kontroli innych, ale tak jest wybitnie perfidna. Niech wracają ze swoim syfem do Państwa Islamskiego, skoro się im tutaj nie podoba.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112