Pokaz Barbie odwołany w Paryżu – niespodziewane kontrowersje wokół globalnego hitu

Plenerowy pokaz filmu Barbie Grety Gerwig, który miał się odbyć na przedmieściach Paryża w dzielnicy Noisy-le-Sec, został w ostatniej chwili odwołany z powodu gróźb ze strony niewielkiej grupy przeciwników. Organizatorzy tłumaczą decyzję względami bezpieczeństwa, co wzbudziło spore zdziwienie wśród mieszkańców i widzów. Co okazało się tak problematyczne?

Pokaz Barbie zablokowany

Według lokalnych mediów przeciwnicy powoływali się na względy religijne, twierdząc, że film „propaguje homoseksualizm” i „uderza w integralność kobiet”. Burmistrz podkreślił, że była to niewielka grupa, która doprowadziła do zakłócenia wydarzenia planowanego jako bezpłatna, otwarta projekcja dla mieszkańców.