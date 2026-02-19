Filmy powstają dla widzów, czy krytyków? Margot Robbie już wie, po której stronie woli stać

Wichrowe Wzgórza, najnowszy film z Margot Robbie, jest już w kinach, ale zebrał mieszane recenzje, nie okazał się też kinowym hitem. Aktorka komentuje.

W odbiorze sztuki istnieje odwieczny konflikt. Gdy film zyskuje aprobatę widowni, niekoniecznie jest on produkcją, którą tak samo widzą krytycy – i odwrotnie. Swego czasu James Cameron podkreślał, że nie zamierza kręcić filmów pod nagrody i branżowy poklask, tylko dla publiczności. Margot Robbie właśnie jasno zadeklarowała, po której stronie tego sporu chce stać.

Margot Robbie opowiada się za widownią

Aktorka w rozmowie dla Vogue Australia, przeprowadzonej przez Joel Edgerton, odniosła się do mieszanych reakcji na Wichrowe wzgórza. I nie pozostawiła złudzeń, co jest dla niej najważniejsze: