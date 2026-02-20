Matthew McConaughey: Aktorzy AI mogą wkrótce „rozbić Oscary”. Ekscytujące, czy przerażające?

Aktor nie wyraża tej opinii na temat sztucznej inteligencji z poziomu obaw, ale faktu, z którym trzeba się zmierzyć.

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do Hollywood. Zdaniem Matthew McConaugheya to dopiero początek rewolucji, która może zagrozić zawodowi aktora. Podczas spotkania z Timothée Chalamet na Uniwersytecie Teksańskim w Austin laureat Oscara ostrzegł, że branża nie może ignorować nadchodzących zmian.

Variety

Matthew McConaughey o sztucznej inteligencji w kontekście aktorstwa

McConaughey, znany z ról w Witaj w klubie, za który dostał Oscara, czy serialu Detektyw. Wspólnie z Chalametem wystąpił z kolei w filmie Interstellar. Aktor w rozmowie ze swoim kolegą po fachu podkreślił, że AI to nie futurystyczna wizja, lecz teraźniejszość.