Matthew McConaughey: Aktorzy AI mogą wkrótce „rozbić Oscary”. Ekscytujące, czy przerażające?

Aktor nie wyraża tej opinii na temat sztucznej inteligencji z poziomu obaw, ale faktu, z którym trzeba się zmierzyć.
Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do Hollywood. Zdaniem Matthew McConaugheya to dopiero początek rewolucji, która może zagrozić zawodowi aktora. Podczas spotkania z Timothée Chalamet na Uniwersytecie Teksańskim w Austin laureat Oscara ostrzegł, że branża nie może ignorować nadchodzących zmian.
Matthew McConaughey o sztucznej inteligencji w kontekście aktorstwa
McConaughey, znany z ról w Witaj w klubie, za który dostał Oscara, czy serialu Detektyw. Wspólnie z Chalametem wystąpił z kolei w filmie Interstellar. Aktor w rozmowie ze swoim kolegą po fachu podkreślił, że AI to nie futurystyczna wizja, lecz teraźniejszość.
To nadchodzi. To już tu jest. Nie wystarczy mówić, że to złe. W grę wchodzą ogromne pieniądze – stwierdził.
Aktor radzi artystom, by zabezpieczali swoje nazwisko, głos i wizerunek, nawet poprzez rejestrowanie znaków towarowych. W jego ocenie w ciągu kilku lat możemy zobaczyć filmy tworzone przez sztuczną inteligencję, a nawet nowe kategorie nagród – jak „Najlepszy aktor AI”.
To na pewno wniknie do naszej kategorii. Czy powstanie osobna kategoria? Czy za pięć lat będziemy mieli „najlepszy film AI”, „najlepszego aktora AI”? Może tak. Będzie to przed nami w sposób, którego nawet nie zauważymy. To stanie się tak dobre, że nie będziemy w stanie odróżnić, co jest prawdziwe. To ekscytujące, ale też przerażające.
Chalamet zwrócił uwagę, że to młodsze pokolenie będzie musiało wypracować etyczne zasady integracji AI z przemysłem filmowym. Jednocześnie podkreślił, że obecne gwiazdy powinny chronić przestrzeń dla przyszłych aktorów. Warto dodać, że sam Chalamet w tym roku rywalizuje o Oscara za rolę w filmie Wielki Marty, co nadaje tej rozmowie z jego udziałem, dotyczącej przyszłości aktorstwa, dodatkowy wymiar.
