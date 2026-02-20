Zaloguj się lub Zarejestruj

Matthew McConaughey: Aktorzy AI mogą wkrótce „rozbić Oscary”. Ekscytujące, czy przerażające?

Jakub Piwoński
2026/02/20 09:40
0
0

Aktor nie wyraża tej opinii na temat sztucznej inteligencji z poziomu obaw, ale faktu, z którym trzeba się zmierzyć.

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do Hollywood. Zdaniem Matthew McConaugheya to dopiero początek rewolucji, która może zagrozić zawodowi aktora. Podczas spotkania z Timothée Chalamet na Uniwersytecie Teksańskim w Austin laureat Oscara ostrzegł, że branża nie może ignorować nadchodzących zmian.

Timothée Chalamet i Matthew McConaughey
Timothée Chalamet i Matthew McConaughey
Variety

Matthew McConaughey o sztucznej inteligencji w kontekście aktorstwa

McConaughey, znany z ról w Witaj w klubie, za który dostał Oscara, czy serialu Detektyw. Wspólnie z Chalametem wystąpił z kolei w filmie Interstellar. Aktor w rozmowie ze swoim kolegą po fachu podkreślił, że AI to nie futurystyczna wizja, lecz teraźniejszość.

To nadchodzi. To już tu jest. Nie wystarczy mówić, że to złe. W grę wchodzą ogromne pieniądze – stwierdził.

Aktor radzi artystom, by zabezpieczali swoje nazwisko, głos i wizerunek, nawet poprzez rejestrowanie znaków towarowych. W jego ocenie w ciągu kilku lat możemy zobaczyć filmy tworzone przez sztuczną inteligencję, a nawet nowe kategorie nagród – jak „Najlepszy aktor AI”.

GramTV przedstawia:

To na pewno wniknie do naszej kategorii. Czy powstanie osobna kategoria? Czy za pięć lat będziemy mieli „najlepszy film AI”, „najlepszego aktora AI”? Może tak. Będzie to przed nami w sposób, którego nawet nie zauważymy. To stanie się tak dobre, że nie będziemy w stanie odróżnić, co jest prawdziwe. To ekscytujące, ale też przerażające.

Chalamet zwrócił uwagę, że to młodsze pokolenie będzie musiało wypracować etyczne zasady integracji AI z przemysłem filmowym. Jednocześnie podkreślił, że obecne gwiazdy powinny chronić przestrzeń dla przyszłych aktorów. Warto dodać, że sam Chalamet w tym roku rywalizuje o Oscara za rolę w filmie Wielki Marty, co nadaje tej rozmowie z jego udziałem, dotyczącej przyszłości aktorstwa, dodatkowy wymiar.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/matthew-mcconaughey-timothee-chalamet-ai-actors-oscars-1236667017/

Tagi:

Popkultura
aktorzy
sztuczna inteligencja
aktor
Oscary
Timothée Chalamet
Matthew McConaughey
aktorstwo
AI
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112