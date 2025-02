Nowy akcyjniak Mela Gibsona z błyskawiczną premierą na VOD. Film niedawno zadebiutował w kinach

Dopiero co produkcja zadebiutowała na dużym ekranie, a już za chwilę dostępna będzie na VOD.

Po dziewięciu latach Mel Gibson powrócił ze swoim nowym projektem, który wydaje się w zasadzie kameralną produkcją w porównaniu do jego poprzednich dzieł, jak Przełęcz ocalonych, czy Apocalypto. Reżyser obecnie pracuje nad drugą częścią Pasji, ale wcześniej zdecydował się na nakręcenie thrillera z Markiem Wahlbergiem i Michelle Dockery w głównych rolach. 3000 metrów nad ziemią nie zawojowało jednak kin i film na całym świecie zarobił zaledwie 34,6 mln dolarów, co przy budżecie 25 mln dolarów nie jest aż tak złym wynikiem. Aby zwiększyć zyski wytwórnia Lionsgate zdecydowała się na błyskawiczną premierę produkcji na VOD.

3000 metrów nad ziemią z datą premiery w serwisach VOD

Chociaż 3000 metrów nad ziemią pojawiło się w amerykańskich kinach 24 stycznia, a na polskich ekranach tydzień później, to już w ten piątek, czyli 14 lutego, film trafi do serwisów VOD. Amerykańska publiczność będzie mogła wypożyczyć lub kupić produkcję i obejrzeć ją w swoich domach już po 21 dniach od kinowego debiutu. Za jakiś czas 3000 metrów nad ziemią trafi również do oferty polskich serwisów VOD.