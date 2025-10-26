Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowości na konsolach Xbox i PC. Wyczekiwana premiera w Game Pass i aż 46 innych gier

Mikołaj Ciesielski
2025/10/26 18:00



Sprawdźcie, jakie tytuły zadebiutują w ciągu kilku najbliższych dni na platformach Microsoftu.

The Outer Worlds 2
Microsoft zaprezentował listę gier, które w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Zgodnie z przekazanymi informacjami w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z aż 47 produkcjami. Najważniejszym tytułem w zestawieniu jest bez wątpienia The Outer Worlds 2.

Oficjalna premiera nowego RPG studia Obsidian Entertainment odbędzie się już 29 października 2025 roku, a więc w najbliższą środę. Zgodnie z zapowiedziami tego samego dnia The Outer Worlds 2 trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass. Jeśli natomiast wciąż zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po wspomniany tytuł, to koniecznie zapoznajcie się z: Recenzja The Outer Worlds 2 - Krok bliżej do New Vegas.

Nie można zapominać również o debiucie ARC Raiders. Nowy extraction shooter od zespołu złożonego m.in. z byłych pracowników EA DICE, na którego czele stoi Patrick Söderlund, trafi w ręce graczy już 30 października 2025 roku. To jednak nie koniec, ponieważ – jak wspomnieliśmy wyżej – w najbliższych dniach użytkownicy komputer osobistych i konsol Xbox będą mogli zapoznać się z aż 47 produkcjami. Pełną listę przyszłotygodniowych nowości na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (27-31 października 2025)

  • 27 października – Simon the Sorcerer Origins (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 28 października – Beneath (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 28 października – Halls of Torment (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)
  • 28 października – Silly Polly Beast (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 28 października – Space Chef (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 28 października – Wreckreation (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 29 października – Abyssal Drift (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 29 października – Beebo & Luna
  • 29 października – Card Collector Trading Shop (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 29 października – Carnage: Battle Arena (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 29 października – Colorful Boi 2
  • 29 października – Death Park 2: 4k Remaster (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 29 października – Halloween 1985 (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 29 października – Hell is Other Demons (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 29 października – Journey of Johann: Cave Explorer (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 29 października – Lonely Guardian (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 29 października – The Outer Worlds 2 (Game Pass / Xbox Play Anywhere)
  • 29 października – Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
  • 29 października – Zumba – Marble Zombie Invasion (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 30 października – ARC Raiders (Xbox Play Anywhere)
  • 30 października – Asterix & Obelix – Mission Babylon (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 30 października – Catnigma (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 30 października – Dragon Quest I & II HD-2D Remake (Xbox Play Anywhere)
  • 30 października – Dreamscape – The Sandman (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 30 października – Dungeon Minesweeper (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 30 października – Greek Tragedy (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 30 października – Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition
  • 30 października – Kemco RPG Selection Vol. 7 (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 30 października – Magnetism X (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 30 października – Mortal Kombat: Legacy Kollection (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 30 października – Strike Force 3 (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 31 października – 7th Domain: Tree of Chaos (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 31 października – Beaked Buccaneer (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 31 października – BMX Streets (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 31 października – Delivery Dash: Battle Couriers (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 31 października – Hannah VCR (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 31 października – Infantry Attack (Xbox Play Anywhere)
  • 31 października – Laundry Store Simulator (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 31 października – Mystical Mixing (Xbox Play Anywhere)
  • 31 października – Paw Patrol Rescue Wheels Championship (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 31 października – Quisisana (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)
  • 31 października – Releaseburg (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 31 października – Souno’s Curse (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
  • 31 października – Tales of Xillia Remastered (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 31 października – Truck Driver: The Dutch Connection (Optimized for Xbox Series X|S)
  • 31 października – Water Delivery (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
  • 31 października – Xenotilt: Hostile Pinball Action (Optimized for Xbox Series X|S)
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2025/10/24/next-week-on-xbox-new-games-for-october-27-to-31

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

