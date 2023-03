Lista premier na konsolach Xbox i PC. Powrót horroru i nowość w Xbox Game Pass

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Użytkowników wspomnianych platform czeka dość interesujący tydzień, w którego trakcie będą mogli zapoznać się z łącznie 15 produkcjami. Bez wątpienia najbardziej interesującym tytułem w zestawieniu jest Resident Evil 4 Remake. Odświeżona wersja hitu Capcomu z 2005, która zadebiutuje na rynku 24 marca.



W przyszłym tygodniu nie zabraknie też nowości w Xbox Game Pass. Już we wtorek – 21 marca – w usłudze Microsoftu zadebiutuje bowiem Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition, czyli następca ciepło przyjętej gry Ni No Kuni: Wrath of the White Witch, która debiutowała na rynku w 2013 roku.



Jak wspomnieliśmy wyżej gracze korzystający z komputerów osobistych oraz konsol Microsoftu będą mieli okazję zapoznać się w przyszłym tygodniu łącznie 15 z produkcjami. Pełną listę przyszłotygodniowych premier na wymienionych platformach znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.

Premiery gier na Xbox i PC (20-24 marca 2023):