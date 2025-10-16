Nowość z Game Pass podbija Steam. BALL X PIT w top 5 bestsellerów

Nowy tytuł w Xbox Game Pass szybko zdobył serca graczy, notując świetne wyniki sprzedaży na Steam.
Gra BALL X PIT, która niedawno dołączyła do oferty Xbox Game Pass, w krótkim czasie zdobyła ogromne zainteresowanie społeczności. Produkcja studia Kenny Sun przekroczyła już 10 tysięcy graczy bawiących się jednocześnie na Steam, co czyni ją jednym z najbardziej udanych premierowych debiutów ostatnich tygodni.
BALL X PIT – nowy hit Xbox Game Pass
Na liście najchętniej kupowanych tytułów BALL X PIT znalazło się w top 5 bestsellerów Steam, wyprzedzając takie produkcje jak FC 26, Borderlands 4 czy Digimon Story Time Stranger. Tak dobry start wskazuje, że tytuł zyskał popularność nie tylko dzięki Game Passowi, ale też świetnym opiniom graczy. Obecnie aż 96% recenzji użytkowników Steam jest pozytywnych.
BALL x PIT to dynamiczne roguelite fantasy, w którym bohaterowie muszą odnajdywać piłki i schodzić coraz głębiej do pozornie nieskończonego krateru potworów. Opracowuj tajemną amunicję i zasoby, aby zdobyć skarby. Werbuj dodatkowych bohaterów, którzy pomogą ci w tym niebezpiecznym zadaniu
Ballbylon upadł. Po tym, jak meteoryt niespodziewanie anihilował to wspaniałe miasto, zmieniło się ono w złowieszczy, ziejący krater. Łowcy skarbów ze wszystkich stron napływają do pozostałego po mieście grobowca w poszukiwaniu fortuny. Zanurzają się w głębiny Ballbylonu, aby odszukać rozsiane po nich bogactwa. Powraca niewielu.
W tym kraterze gnieżdżą się bowiem barbarzyńskie stwory, koniecznie chcące zakończyć twoją wyprawę, zanim ta jeszcze się zacznie. Wyposażony w coraz większy arsenał pocisków nasyconych magią, przebij się przez liczne poziomy z coraz trudniejszymi przeszkodami, aby zdobyć łupy i odbudować Nowy Ballbylon.
GramTV przedstawia:
Wszystko wskazuje na to, że gra dopiero rozpędza się sprzedażowo, a dzięki obecności w Xbox Game Pass może jeszcze przez długi czas utrzymać wysokie tempo popularności.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!