Nowość z Game Pass podbija Steam. BALL X PIT w top 5 bestsellerów

Gra BALL X PIT, która niedawno dołączyła do oferty Xbox Game Pass, w krótkim czasie zdobyła ogromne zainteresowanie społeczności. Produkcja studia Kenny Sun przekroczyła już 10 tysięcy graczy bawiących się jednocześnie na Steam, co czyni ją jednym z najbardziej udanych premierowych debiutów ostatnich tygodni.

BALL X PIT – nowy hit Xbox Game Pass

Na liście najchętniej kupowanych tytułów BALL X PIT znalazło się w top 5 bestsellerów Steam, wyprzedzając takie produkcje jak FC 26, Borderlands 4 czy Digimon Story Time Stranger. Tak dobry start wskazuje, że tytuł zyskał popularność nie tylko dzięki Game Passowi, ale też świetnym opiniom graczy. Obecnie aż 96% recenzji użytkowników Steam jest pozytywnych.