Nowi Piraci z Karaibów z Johnnym Deppem. Disney nie chce serii bez swojej wielkiej gwiazdy

Od wielu miesięcy spekuluje się, czy Johnny Depp wróci jako kapitan Jack Sparrow w nowej odsłonie Piratów z Karaibów. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku wydawało się, że jest to możliwe, ale od tego czasu Disney nie ogłosił żadnych nowych szczegółów dotyczących projektu. Wtedy też producent serii, Jerry Bruckheimer, przyznał, że studio gotowe jest na dwa scenariusze, w tym jeden uwzględniający Deppa, a drugi nie. Chociaż sam aktor wielokrotnie przyznawał, ze nie zamierza wracać do produkcji Disneya i nie chce skupiać się na blockbusterach, to od czasu zakończenia jego sporu sądowego z Amber Heard w 2022 roku, wiele się mogło zmienić. Teraz jednak serwis Disinsider otrzymał ciekawe informacje, które mają potwierdzać, że jest zainteresowanie Disneya ponowną współpracą z Johnnym Deppem.

Johnny Depp ma wrócić w Piratach z Karaibów 6

Portal twierdzi, że otrzymał od jednego swojego źródła informację, że Disney powoli przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji następnych Piratów z Karaibów. Chociaż nie ma jeszcze konkretnej daty startu zdjęć do filmu, to obecna wersja scenariusza zawiera kapitana Jacka Sparrowa.