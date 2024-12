Johnny Depp wróci do Piratów z Karaibów? Powstaje scenariusz z udziałem Sparrowa

Johnny Depp wróci jako Jack Sparrow? To wciąż możliwe

A to dlatego, że jeden z aktualnie rozwijanych scenariuszy, pisany jest w taki sposób, by ewentualnie przywrócić Jacka Sparrowa. Obie strony musiałby jednak dojść do porozumienia. Ostrożne stanowisko Disneya wynika z kontrowersji wokół Deppa, który został usunięty z serii w 2018 roku po oskarżeniach Amber Heard o przemoc domową. Proces się już skoczył, a Depp powoli wraca do kręcenia filmów. Jerry Bruckheimer wielokrotnie bronił Deppa, a w ubiegłym roku przyznał, że bierze pod uwagę jego ewentualny powrót. Bliska relacja producenta z aktorem może odegrać kluczową rolę w decyzjach studia, które może chcieć uniknąć ryzyka, biorąc pod uwagę popularność postaci Sparrowa.

Nieobecność Deppa mogłaby zaszkodzić nadchodzącym projektom, zwłaszcza że Jack Sparrow był dla wielu fanów głównym powodem do oglądania poprzednich części. Choć na stole zawsze leży także opcja zastąpienia postaci innym aktorem, to wydaje się ona najmniej realna z wszystkich. Jack Sparrow to Johnny Depp.