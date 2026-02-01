Zaloguj się lub Zarejestruj

Oczekiwana kontynuacja science fiction od Apple z datą premiery. Pierwsze zdjęcia z nowego sezonu

Radosław Krajewski
2026/02/01 14:00
Pojawiły się pierwsze szczegóły drugiego sezonu popularnego serialu od Apple TV.

Apple TV oficjalnie potwierdziło datę premiery drugiego sezonu serialu Sugar. Nowa seria czarnej komedii z elementami science fiction zadebiutuje 19 czerwca. Produkcja ponownie skupi się na losach prywatnego detektywa Johna Sugara, w którego wciela się Colin Farrell. Aktor nie tylko gra główną rolę, lecz także pełni funkcję producenta wykonawczego.

Sugar – drugi sezon z datą premiery

Drugi sezon będzie liczył osiem odcinków. Pierwszy z nich trafi do oferty platformy w dniu premiery, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w piątki aż do początku sierpnia. Twórcy zapowiadają zupełnie nową sprawę, która wystawi głównego bohatera na poważną moralną i osobistą próbę.

W nowych odcinkach John Sugar zajmie się poszukiwaniami starszego brata obiecującego boksera. Mężczyzna nie ustaje w próbach odnalezienia zaginionej siostry, a prowadzone śledztwo stopniowo odsłania szeroką konspirację o mrocznych intencjach. Wraz z rozwojem sprawy detektyw będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, jak daleko jest w stanie się posunąć, aby zrobić to, co uważa za słuszne.

Do obsady drugiego sezonu dołączą między innymi Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly oraz Sasha Calle, znana widzom z filmu The Flash. Gościnnie w serialu pojawi się także Shea Whigham. Funkcję showrunnera ponownie pełni Sam Catlin, a twórcą całego projektu pozostaje Mark Protosevich.

Pierwszy sezon serialu jest już dostępny w całości na Apple TV. Poniżej zobaczycie pierwsze zdjęcia z drugiej serii.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

