Oczekiwana kontynuacja science fiction od Apple z datą premiery. Pierwsze zdjęcia z nowego sezonu

Apple TV oficjalnie potwierdziło datę premiery drugiego sezonu serialu Sugar. Nowa seria czarnej komedii z elementami science fiction zadebiutuje 19 czerwca. Produkcja ponownie skupi się na losach prywatnego detektywa Johna Sugara, w którego wciela się Colin Farrell. Aktor nie tylko gra główną rolę, lecz także pełni funkcję producenta wykonawczego.

Sugar – drugi sezon z datą premiery

Drugi sezon będzie liczył osiem odcinków. Pierwszy z nich trafi do oferty platformy w dniu premiery, a kolejne będą pojawiać się co tydzień w piątki aż do początku sierpnia. Twórcy zapowiadają zupełnie nową sprawę, która wystawi głównego bohatera na poważną moralną i osobistą próbę.