Nowe zdjęcia i nagrania z Spider-Man: Brand New Day. W filmie pojawi się żeńska wersja Punishera?

W końcu mogliśmy poznać odpowiedź na pytanie, kogo gra ta aktorka.

Niedawno mogliśmy poznać odpowiedź na pytanie, kto został głównym antagonistą w Spider-Man: Brand New Day. Tym razem Pajączek może stanąć przeciwko potężnemu wrogowi, z którym niełatwo będzie wygrać. Inną ważną tajemnicą nowego filmu Marvela i Sony jest rola Sadie Sink, gwiazdy Stranger Things. Aktorka widziana była ostatnio w Basingstoke w Anglii w towarzystwie reżysera Destina Daniela Crettona, gdy Tom Holland kręcił kolejną scenę w kostiumie Spider-Mana. Choć miała na sobie długi płaszcz, spod którego wystawały bojówki i wojskowe buty, już ten detal wystarczył, by uruchomić machinę fanowskich teorii. Spider-Man: Brand New Day – nowe zdjęcia i nagrania z planu zdradzają tożsamość ważnej postaci? Od momentu ogłoszenia obsady, wokół roli Sink krążyło wiele spekulacji. Wśród najczęściej powtarzanych nazwisk pojawiały się Jean Grey, Mary Jane Watson, Gwen Stacy, Firestar czy Mayday Parker. Najnowsze zdjęcia sugerują jednak, że produkcja może zmierzać w zupełnie innym kierunku. Coraz więcej osób w sieci wskazuje, że aktorka może wcielić się w Rachel Cole-Alvez, postać znaną z komiksów jako partnerka Punishera.

Rachel Cole-Alvez to była żołnierka piechoty morskiej, która po osobistej tragedii połączyła siły z Frankiem Castle’em w walce z przestępczym światem. Jej historia ma mroczny ton, co mogłoby wnieść do filmowego uniwersum Spider-Mana nową dynamikę. Według nieoficjalnych doniesień grana przez Sink bohaterka ma być z początku sojuszniczką Petera Parkera, by później stanąć po drugiej stronie barykady. Uwagę fanów zwróciła też możliwa rana postrzałowa na nodze aktorki widoczna na jednym ze zdjęć. To szczegół, który dobrze pasowałby do wojskowej przeszłości Rachel Cole-Alvez. Co więcej, górna część jej kostiumu została skrupulatnie zakryta, co może sugerować obecność rozpoznawalnego symbolu, zapewne takiego, który mógłby zdradzić zbyt wiele na temat fabuły. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Nie tylko Sink wzbudziła zainteresowanie obserwatorów. W sieci pojawiło się również nagranie z Markiem Ruffalo w roli Bruce’a Bannera. Aktor był filmowany na szpitalnym łóżku, co natychmiast podsyciło plotki o możliwej separacji Bannera od Hulka lub niekontrolowanym wybuchu gniewu Zielonego Goliata. Wczytywanie ramki mediów. Reżyserią Spider-Man: Brand New Day zajmuje się Destin Daniel Cretton, znany z Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers, którzy wcześniej współtworzyli trylogię Spider-Mana z Tomem Hollandem. W obsadzie obok Hollanda pojawią się m.in.: Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, Tramell Tillman, Marvin Jones III i Liza Colón-Zayas. Według przecieków dołączyć ma również Florence Pugh, znana z roli Yeleny Belovej. Przypomnijmy, że Spider-Man: Brand New Day trafi do kin 31 lipca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.