Główny złoczyńca w Spider-Man: Brand New Day ujawniony? Ta gwiazda wcieli się w tego przeciwnika

Poznaliśmy nowe szczegóły czwartej części Spider-Mana.

Nowy film o Spider-Manie zaczyna nabierać kształtów. Niedawno ujawniono, że w filmie pojawi się potężny przeciwnik znany z komiksów o Pajączku. Teraz pojawiły się kolejne szczegóły, które prawdopodobnie ujawniają, kto będzie głównym przeciwnikiem dla głównego bohatera w Spider-Man: Brand New Day. Spider-Man: Brand New Day – to ona będzie główną przeciwniczką w nowym filmie? Choć jeszcze niedawno nie było jasne, kim okaże się główny przeciwnik Petera Parkera, to obecnie coraz więcej wskazuje na to, że będzie nią Shathra. To potężna przeciwniczka znana z kart komiksu Amazing Spider-Man autorstwa J. Michaela Straczynskiego i Johna Romity Jr. W filmie miałaby się w nią wcielić Sadie Sink, gwiazda Stranger Things.

Shathra po raz pierwszy pojawiła się w 2002 roku i od tamtej pory budzi grozę wśród czytelników. W komiksach była przedstawiona jako totem Spider-Wasp, istoty przypominającą krzyżówkę pająka i owada z Płaszczyzny Astralnej, które pragnęło zabić Spider-Mana i nakarmić nim swoje młode. Antagonistka przybrała ludzką postać, aby siać chaos w życiu osobistym Człowieka-Pająka i niemal ujawniła jego sekret tożsamości w ogólnokrajowej telewizji. Z biegiem lat postać Shathry została rozwinięta i ukazana jako pradawna bogini odpowiedzialna za stworzenie tak zwanego Wielkiego Gniazda, czyli mapy ludzkości. Jej dzieło zostało jednak przyćmione przez Wielką Sieć zaprojektowaną przez siostrę Neith. Pogrążona w szaleństwie, Shathra zaczęła dążyć do podporządkowania sobie całego Multiversum, pragnąc kontrolować każdego Spider-Mana i losy sieci życia oraz przeznaczenia.

Reżyserią Spider-Man: Brand New Day zajmuje się Destin Daniel Cretton, znany z Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Za scenariusz odpowiadają Chris McKenna i Erik Sommers, którzy wcześniej współtworzyli trylogię Spider-Mana z Tomem Hollandem. W obsadzie obok Hollanda pojawią się m.in.: Zendaya, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, Tramell Tillman, Marvin Jones III i Liza Colón-Zayas. Według przecieków dołączyć ma również Florence Pugh, znana z roli Yeleny Belovej. Przypomnijmy, że Spider-Man: Brand New Day trafi do kin 31 lipca 2026 roku.

