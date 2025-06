Nowe zakończenie Baldur’s Gate 3 to nie zasługa fanów. Larian chciało uniknąć rywalizacji ze Starfieldem

Fani nie mieli żadnego wpływu na mój powrót. To było zaplanowane od samego początku – przyznała Samantha Béart, która użyczyła głosu Karlach.

Chociaż od premiery Baldur’s Gate 3 miną już wkrótce dwa lata, to Larian Studios cały czas wypuszcza nowe aktualizacje, a ostatni duży patch zadebiutował pod koniec kwietnia bieżącego roku. Deweloperzy przez cały ten okres przygotowali kilka nowych zakończeń, w tym rozbudowany epilog dla Karlach. Wielu graczy przypisywało tę zmianę własnemu zaangażowaniu i krytyce pierwotnej wersji, jednak głos aktorki rozwiewa wszelkie wątpliwości: to nie fani, a z góry zaplanowana decyzja Larian Studios.

Starfield miał wyjść tego samego dnia, prawda? Więc Larian stwierdziło: „Wydajemy miesiąc wcześniej”. I tak, chyba nikt się nie spodziewał, że ludzie tak szybko dotrą do końca i wrzucą calą rozgrywkę na YouTube - wspomina aktorka.

Pierwotne zakończenie Karlach uznawano za niedopracowane - postać po prostu ruszała do Avernusa i znikała bez większego rozwinięcia. Nowa wersja, w której bohaterka pali cygaro i w stylu punk-rocka rusza ku piekielnej przygodzie z przyjaciółmi, została uznana za znacznie bardziej satysfakcjonującą.

Mimo to wiele osób sądziło, że to szybka reakcja na krytykę przyczyniła się do zmiany zakończenia Karlach. Béart jednak wyjaśnia, że studio miało plan od początku.

Praktycznie od razu po premierze dostałam telefon - ludzie wciąż byli w kreatorze postaci, gdy poproszono mnie o dogranie dodatkowego zakończenia. Jeśli dobrze liczę, zajęło to około miesiąca, by je wprowadzić.

Na pytanie, czy była to klasyczna reakcja na głos społeczności, Béart odpowiada z uśmiechem: