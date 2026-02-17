Multiplatformowość "zbrzydzi" Final Fantasy 7 Remake Part 3? Twórcy uspokajają

Mieliśmy już okazję, by ograć dwie odsłony trylogii remake’ów Final Fantasy 7. Nadal jednak czekamy na część 3.

Ta, w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek, nie będzie już czasowym exclusivem. Tym razem PlayStation 5 będzie musiało od razu podzielić się z innymi. 3. cześć remake’ów Final Fantasy 7 z gorszą grafiką? W tej sytuacji wśród niektórych fanów pojawiły się obawy o jakość oprawy graficznej. Konieczność dostosowania produkcji tak, by np. od razu działała też na Nintendo Switch 2, zdaniem fanów może oznaczać również potrzebę pójścia na kompromisy. Te zaś miałyby sprawić, że Part 3 mogłoby być nawet brzydsze od Remake i Rebirth.

Temat stał się na tyle nośny, że tym razem odniósł się do niego reżyser nadchodzącej produkcji. Naoki Hamaguchi miał okazję rozmawiać z dziennikarzami serwisu Automaton i za ich pośrednictwem postanowił uspokoić zaniepokojoną społeczność. Zmiana filozofii, według niego, nie pogorszy wcale wrażeń wizualnych. Nasza decyzja, by uczynić serię FFVII Remake multiplatformową w żadnym wypadku nie spowoduje obniżenia jakości w trzeciej części. Nasza struktura deweloperska zwyczajnie nie działa w ten sposób… Chyba będę musiał to stale powtarzać – podsumował Hamaguchi.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie deweloper omówił dokładnie, dlaczego nowe podejście nie stanowi problemu. Jeżeli chodzi o pamięć RAM oraz GPU, optymalizacja ma być odrębna dla każdej platformy. W przypadku procesorów z założenia Final Fantasy 7 Remake Part 3 nie jest projektowane tak, by w pełni wykorzystać możliwości high-endowych podzespołów, stawiając bardziej na skalowanie problematycznych elementów. Data premiery Final Fantasy 7 Remake Part 3 pozostaje na ten moment nieznana. Gra powstaje jednak na silniku Unreal Engine 4 i można założyć, iż ukaże się ona na tych samych platformach, na które wydane zostały Remake i Rebirth. Mowa zatem zarówno o komputerach osobistych, jak i PlayStation 5, Nintendo Switch 2 i Xbox Series X/S.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

