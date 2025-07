Nowe wideo zza kulis Borderlands 4. Twórcy przedstawiają planetę Kairos

Beyond the Borderlands prezentuje Kairos.

W drugiej połowie czerwca zobaczyliśmy zwiastun fabularny Borderlands 4 . Deweloperzy dzielą się też materiałami zza kulis, a kolejny odcinek właśnie trafił na YouTube. Tym razem zespół podzielił się filmem zatytułowanym „Welcome to Kairos”.

Borderlands 4 na nowym materiale – „Welcome to Kairos”

Najnowszy odcinek Beyond the Borderlands, zatytułowany „Welcome to Kairos”, skupił się na dogłębnym przedstawieniu bogatej historii oraz złożonej mitologii planety Kairos. Ujawniono ugrupowania zamieszkujące ten świat: Outbounders, Augurs oraz Electi.

Zespół podzielił się spostrzeżeniami na temat tych wpływowych graczy i potężnych dowódców w poszczególnych strefach. Twórcy opowiedzieli również o kreowaniu postaci Timekeepera. Materiał znajduje się na dole wiadomości.