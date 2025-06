Borderlands 4 na oficjalnym zwiastunie fabularnym. Materiał przedstawia okrutne rządy Timekeepera

Borderlands 4 to kolejna odsłona kultowego looter shootera, wypełniona chaosem, ogromnymi ilościami broni, szalonymi przeciwnikami i dynamiczną kooperacją. Tym razem gracze trafią na tajemniczą planetę Kairos, gdzie rządy sprawuje despotyczny Timekeeper i jego zakon, dominujący społeczeństwo za pomocą cybernetycznych implantów Bolt, wszczepianych bezpośrednio w kręgosłup. To kolejny materiał po ostatnio zaprezentowanych nowościach. Gracze wywalczyli także powrót radaru bojowego.

Otrzymaliśmy zwiastun fabularny Borderlands 4

Po katastrofalnym lądowaniu na Kairos, nowi Vault Hunterzy zostają pojmani i przymusowo poddani implantacji, co uniemożliwia im opuszczenie planety. Zostają uwięzieni w systemie stworzonym przez Timekeepera, który panuje z monumentalnej Dominion City – twierdzy nie do zdobycia. W wyniku katastrofy wywołanej przez orbitującą Elpis, która zniszczyła część Kairos, Timekeeper wprowadza totalną kontrolę i wysyła swoich Komandorów, by spacyfikowali chaos. Sam z bezpiecznej wieży obserwuje wydarzenia, utrzymując porządek żelazną ręką.