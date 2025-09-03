Zaloguj się lub Zarejestruj

Takiej kampanii promocyjnej Wichrowych Wzgórz nikt się nie spodziewał

Jakub Piwoński
2025/09/03 14:10
Bilboardy zwracają uwagę swoją tajemniczością.

Billboardy bez tytułu filmu, jedynie ze sloganami „Drive Mad” („Doprowadź do szaleństwa”), „Drive Me Mad” („Doprowadź mnie do szaleństwa”) i „Come Undone” („Rozpadnij się”) pojawiły się w Londynie, Nowym Jorku i Los Angeles. To nietypowa kampania promująca Wichrowe Wzgórza Emerald Fennell – i wiele wskazuje na to, że film rzeczywiście będzie odbiegał od wcześniejszych adaptacji powieści Emily Brontë.

Obsada filmu Wichrowe Wzgórza
Wichrowe Wzgórza z oryginalną kampanią promocyjną

Według doniesień produkcja ma mieć bardziej realistyczny charakter, momentami wręcz surowy, wyraźnie kontrastujący z melodramatycznym tonem poprzednich ekranizacji. Taki sposób promocji – enigmatyczny i nieoczywisty – tylko wzmacnia to wrażenie.

O samej produkcji było głośno jeszcze przed wejściem na plan. Netflix oferował 150 milionów dolarów za prawa do filmu, jednak Fennell, Margot Robbie oraz sponsor MRC odrzucili tę propozycję, decydując się na „znacznie niższą” umowę z Warner Bros. – na kwotę 80 milionów dolarów. Kluczowe okazało się zapewnienie szerokiej dystrybucji kinowej, czego Netflix nie gwarantował.

GramTV przedstawia:

Premiera Wichrowych Wzgórz zaplanowana jest na 13 lutego 2026 roku. W rolach głównych zobaczymy Jacoba Elordiego i Margot Robbie. Film został zrealizowany w technologii VistaVision przez operatora Linusa Sandgrena, a reżyserią zajęła się Emerald Fennell, autorka głośnych Saltburn i Obiecującej młodej kobiety. Zapowiada się niekonwencjonalne kino. Czekamy na zwiastun.

Promocja Wichrowych Wzgórz
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/3/wuthering-heights-billboards-randomly-spread-across-london-nyc-and-la

Tagi:

Popkultura
dramat
Margot Robbie
Jacob Elordi
zapowiedź filmu
Wichrowe Wzgórza
kostiumowy
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:53

Oho, zapowiada się kolejny "progresywny" cyrk...




