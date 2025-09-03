Takiej kampanii promocyjnej Wichrowych Wzgórz nikt się nie spodziewał

Billboardy bez tytułu filmu, jedynie ze sloganami „Drive Mad” („Doprowadź do szaleństwa”), „Drive Me Mad” („Doprowadź mnie do szaleństwa”) i „Come Undone” („Rozpadnij się”) pojawiły się w Londynie, Nowym Jorku i Los Angeles. To nietypowa kampania promująca Wichrowe Wzgórza Emerald Fennell – i wiele wskazuje na to, że film rzeczywiście będzie odbiegał od wcześniejszych adaptacji powieści Emily Brontë.

Wichrowe Wzgórza z oryginalną kampanią promocyjną

Według doniesień produkcja ma mieć bardziej realistyczny charakter, momentami wręcz surowy, wyraźnie kontrastujący z melodramatycznym tonem poprzednich ekranizacji. Taki sposób promocji – enigmatyczny i nieoczywisty – tylko wzmacnia to wrażenie.