Nowe The Office z pierwszymi gwiazdami. Kto zagra następcę Michaela Scotta?

Domhnall Gleeson to irlandzki aktor, który najbardziej znany jest z ról generała Huxa z Gwiezdnych wojen oraz Thomasa McGregora z dwóch części Piotrusia Królika. Jego kariera nabrała rozpędu, gdy zagrał Billa Weasleya w dwóch odsłonach Harry’ego Pottera i Insygniów Śmierci. Mogliśmy go oglądać również w takich produkcjach, jak Anna Karenina, Czas na miłość, Ex Machina, Zjawa, czy Ucieczka. Ostatnio wystąpił w serialu Hydraulicy z Białego Domu dla HBO.

Sabrina Impacciatore to włoska aktorka, która zdecydowaną większość swojej kariery spędziła, grając w rodzimych produkcjach. W 2004 roku wystąpiła w Pasji, a swoich sił za oceanem spróbowała ponownie dopiero w ubiegłym roku, gdy pojawiła się jako kierowniczka hotelu Valentina w drugim sezonie Białego lotosu.