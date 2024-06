Nowe The Office ma tytuł. Jest tak prosty, jak myślicie

Serial ze świata The Office nie będzie w swoim tytule nawiązywać do kultowego poprzednika.

Nowe The Office już powstaje. NBCUniversal na początku maja potwierdziło, że serial został oficjalnie zamówiony. Ujawniono wtedy pierwsze szczegóły, w tym umiejscowienie historii w zupełnie nowej firmie, która tym razem będzie podupadającą gazetą codzienną ze Środkowego Zachodu Ameryki i ich wydawcę, który próbuje zwiększyć sprzedaż przy pomocy reporterów-wolontariuszy. W głównej roli zobaczymy Domhnalla Gleesona, który wcieli się w jedną z dwóch najważniejszych postaci. Teraz strona Amerykańskiej Gildii Scenarzystów ujawniła, pod jakim tytułem będzie znany serial ze świata The Office.

The Paper to tytuł nowego serialu ze świata The Office

Według informacji ujawnionych przez Amerykańską Gildię Scenarzystów, nowy serial będzie nosił tytuł The Paper. Twórcy zdecydowali się na unikalny tytuł, aby nie bazować wyłącznie na popularności poprzedniego serialu, unikając użycia słowa The Office w nazwie nowej produkcji. Trzeba jednak pamiętać, że wcale nie musi być to oficjalny i ostateczny tytuł nadchodzącego serialu, więc nie powinniśmy być zaskoczeni, gdyby jednak został on zmieniony.