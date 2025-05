Nowe The Office ma logo i oficjalne pierwsze zdjęcie. Podano termin premiery

Już w tym roku doczekamy się premiery nowego serialu ze świata The Office. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku ujawniono oficjalny tytuł produkcji, a teraz platforma Peacock podzieliła się oficjalnym logo oraz zdjęciem z oczekiwanego spin-offu kultowego Biura. Pierwszy z materiałów przedstawia logo z tytułem serialu, które utrzymane jest w tej samej stylistyce, co kultowy The Office z 2005 roku. Grafika ujawnia również, że premiery możemy spodziewać się we wrześniu bieżącego roku na platformie Peacock.

The Paper na pierwszym oficjalnym zdjęciu. Tak wygląda spin-off The Office

Z kolei na pierwszym oficjalnym zdjęciu z The Paper możemy zobaczyć bohatera granego przez Domhnalla Gleesona, który stoi na biurku rozmawiając z innymi pracownikami. Wśród nich jest Oscar Martinez, czyli postać grana przez Oscara Nuñeza, którą fani znają z oryginalnego The Office.