Nowe The Last of Us mogło powstać w Chinach? Sony zostało oszukane przez studio Aurora

Sony planowało rozszerzyć markę The Last of Us o nową mobilną grę, lecz spotkanie z chińskim deweloperem Aurora Studios zakończyło się w zaskakujący sposób.

The Last of Us – Sony i nieudane rozmowy o mobilnej odsłonie serii

Jak ujawniono w dokumentach sądowych, w lipcu 2024 roku przedstawiciele Sony udali się do Shenzhen, aby omówić potencjalną współpracę z należącym do Tencent studiem Aurora Studios. Spotkanie miało dotyczyć stworzenia mobilnej wersji The Last of Us, jednak zamiast tego deweloperzy zaprezentowali materiał z gry przypominającej Horizon.