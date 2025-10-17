Nowe The Last of Us mogło powstać w Chinach? Sony zostało oszukane przez studio Aurora

Sony planowało stworzyć mobilną odsłonę The Last of Us we współpracy z chińskim studiem, ale spotkanie z deweloperami przerodziło się w niespodziewaną prezentację innej gry.
Sony planowało rozszerzyć markę The Last of Us o nową mobilną grę, lecz spotkanie z chińskim deweloperem Aurora Studios zakończyło się w zaskakujący sposób.
The Last of Us – Sony i nieudane rozmowy o mobilnej odsłonie serii
Jak ujawniono w dokumentach sądowych, w lipcu 2024 roku przedstawiciele Sony udali się do Shenzhen, aby omówić potencjalną współpracę z należącym do Tencent studiem Aurora Studios. Spotkanie miało dotyczyć stworzenia mobilnej wersji The Last of Us, jednak zamiast tego deweloperzy zaprezentowali materiał z gry przypominającej Horizon.
Według relacji Oliviera Courtemanche’a, szefa PlayStation Mobile, Aurora Studios pokazało projekt z kobietą w plemiennym stroju i maszynami przypominającymi te z serii Horizon. Dopiero po analizie materiałów promocyjnych okazało się, że studio przedstawiło fragmenty swojej własnej gry Light of Motiram – produkcji uznanej za nielegalną kopię Horizona.
Sony już wcześniej, w kwietniu 2024 roku, odrzuciło podobny pomysł studia, który przedstawiał Aloy w azjatyckim świecie z maszynami inspirowanymi chińskimi legendami. Mimo to firma ponownie spotkała się z deweloperami, licząc na rozmowę o nowym projekcie z uniwersum The Last of Us. Zamiast tego ponownie otrzymała niemal identyczny pokaz, co ostatecznie zakończyło potencjalną współpracę.
Cała sytuacja wyszła na jaw przy okazji trwającego procesu dotyczącego gry Light of Motiram, którą Sony uznało za naruszenie praw autorskich do serii Horizon.
