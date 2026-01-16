Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowe filmy science fiction od Warner Bros. mają daty premier. Studio potwierdziło powrót Obecności

Radosław Krajewski
2026/01/16 21:05
0
0

Potencjalne hity od Warner Bros. zmierzają do kin.

Warner Bros. zaprezentowało swój nowy harmonogram premier, wpisując do kalendarza kilka głośnych tytułów, które wzmocnioną ofertę studia na obecny, jak i przyszły, 2027 rok. Najbliżej swojego debiutu jest The Great Beyond, tajemnicy projekt J.J. Abramsa. Widowisko science fiction trafi do kin 13 listopada 2026 roku i zostanie pokazane także na ekranach IMAX. W obsadzie znaleźli się Glen Powell oraz Jenna Ortega, a towarzyszą im Emma Mackey, Sophie Okonedo, Merritt Wever i Samuel L. Jackson. To pierwsze oficjalne informacje o filmie Abramsa, który do tej pory funkcjonował głównie jako tytuł owiany tajemnicą.

Super 8
Super 8

Warner Bros. ustaliło daty premier dla swoich nowych filmów science fiction oraz kolejnej Obecności

Z kolei na przyszły rok zapowiedziano kolejny długo oczekiwany film, którym będzie Panic Carefully. To nowa produkcja Sama Esmaila, który zapowiedział już swój nowy projekt science ficiton, tym razem dla Amazona. W Panic Carefully wystąpi plejada gwiazd, w tym Julia Roberts, Eddie Redmayne, Brian Tyree Henry, Ben Chaplin, Aidan Gillen, Joe Alwyn, Naledi Murray oraz Elizabeth Olsen. Film również otrzyma seanse IMAX.

GramTV przedstawia:

Latem 2027 roku do kin trafi także Shiver, projekt reżyserowany przez Tima Millera, twórcę Deadpoola, z Keanu Reeves w roli głównej. Akcja ma rozgrywać się na Morzu Karaibskim i opowiadać o przemytniku uwięzionym w pętli czasu, który musi radzić sobie z piratami, rekinami i tajemniczymi ciałami pojawiającymi się na jego drodze. Premierę wyznaczono na 13 sierpnia 2027 roku.

Jesienią tego samego roku Warner Bros. wróci do uniwersum Obecności w zupełnie nowym filmie. The Conjuring: First Communion trafi do kin 10 września 2027 roku, w terminie tradycyjnie zarezerwowanym przez studio dla horrorów. Za kamerą stoi Rodrigue Huart, a scenariusz przygotowali Richard Naing oraz Ian Goldberg. Nie potwierdzono, czy do swoich ról powrócą Patrick Wilson i Vera Farmiga, którzy wcielali się w Eda i Lorraine Warrenów.

Źródło:https://deadline.com/2026/01/conjuring-first-communion-great-beyond-panic-carefully-release-dates-1236685371/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
science fiction
J.J. Abrams
Keanu Reeves
sci-fi
Warner Bros. Discovery
Obecność
Tim Miller
Sam Esmail
Rodrigue Huart
Shiver
Panic Carefully
The Conjuring: First Communion
The Great Beyond
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112