Nowe filmy science fiction od Warner Bros. mają daty premier. Studio potwierdziło powrót Obecności

Warner Bros. zaprezentowało swój nowy harmonogram premier, wpisując do kalendarza kilka głośnych tytułów, które wzmocnioną ofertę studia na obecny, jak i przyszły, 2027 rok. Najbliżej swojego debiutu jest The Great Beyond, tajemnicy projekt J.J. Abramsa. Widowisko science fiction trafi do kin 13 listopada 2026 roku i zostanie pokazane także na ekranach IMAX. W obsadzie znaleźli się Glen Powell oraz Jenna Ortega, a towarzyszą im Emma Mackey, Sophie Okonedo, Merritt Wever i Samuel L. Jackson. To pierwsze oficjalne informacje o filmie Abramsa, który do tej pory funkcjonował głównie jako tytuł owiany tajemnicą.

Warner Bros. ustaliło daty premier dla swoich nowych filmów science fiction oraz kolejnej Obecności

Z kolei na przyszły rok zapowiedziano kolejny długo oczekiwany film, którym będzie Panic Carefully. To nowa produkcja Sama Esmaila, który zapowiedział już swój nowy projekt science ficiton, tym razem dla Amazona. W Panic Carefully wystąpi plejada gwiazd, w tym Julia Roberts, Eddie Redmayne, Brian Tyree Henry, Ben Chaplin, Aidan Gillen, Joe Alwyn, Naledi Murray oraz Elizabeth Olsen. Film również otrzyma seanse IMAX.