Najbardziej epickie science fiction ostatnich lat ma datę premiery. Nowe plakaty promują wielkie widowisko

Reżyser S. S. Rajamouli oficjalnie ogłosił datę premiery swojego kolejnego wielkiego projektu. Film Varanasi trafi do kin na całym świecie 7 kwietnia 2027 roku i już teraz zapowiadany jest jako jedna z największych międzynarodowych premier przyszłego roku. Produkcja ma ambicję powtórzyć globalny sukces RRR, które wyniosło indyjskie kino na zupełnie nowy poziom rozpoznawalności i przyniosło reżyserowi Oscara.
Varanasi – film zadebiutuje na wiosnę 2027 roku
Nowy film twórcy RRR będzie widowiskowym kinem przygodowym z elementami akcji, rozgrywającym się na przestrzeni tysięcy lat i na kilku kontynentach. Widzowie zobaczą między innymi Antarktydę, Afrykę oraz tytułowe indyjskie miasto Varanasi. Skala przedsięwzięcia ma dorównywać największym światowym superprodukcjom, a projekt określany jest jako jeden z najbardziej ambitnych filmów w historii indyjskiej kinematografii. Szczegóły dotyczące fabuły są trzymane w tajemnicy.
W obsadzie znalazły się jedne z największych gwiazd indyjskiego i międzynarodowego kina. Główną rolę zagra Mahesh Babu, który wcieli się w postać Rudhry, który będzie przemierzał świat w poszukiwaniu artefaktów i zapomnianych tajemnic dawnych cywilizacji. U jego boku wystąpi Priyanka Chopra Jonas jako tajemnicza Mandakini, a antagonisty o imieniu Kumbha zagra Prithviraj Sukumaran. Za muzykę ponownie odpowiada MM Keeravani, nagrodzony Oscarem za utwór Naatu Naatu z filmu RRR, co dodatkowo podgrzewa oczekiwania fanów.
Rajamouli już wcześniej podkreślał, że nie planuje bezpośredniej kontynuacji RRR ani budowania franczyzy. Zamiast tego postawił na zupełnie nową historię, która ma być równie spektakularna, ale opowiedziana w innym tonie i realiach. Pierwszy zwiastun filmu zaprezentowano pod koniec ubiegłego roku, a teraz zaprezentowano plakaty z bohaterami, które zobaczycie poniżej..
Za produkcję Varanasi odpowiadają studia Sri Durga Arts oraz Showing Business, a producentami są K. L. Narayana oraz S. S. Karthikeya.
