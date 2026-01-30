Zaloguj się lub Zarejestruj

Najbardziej epickie science fiction ostatnich lat ma datę premiery. Nowe plakaty promują wielkie widowisko

Radosław Krajewski
2026/01/30 10:20
0
0

Produkcja zapowiada się niesamowicie.

Reżyser S. S. Rajamouli oficjalnie ogłosił datę premiery swojego kolejnego wielkiego projektu. Film Varanasi trafi do kin na całym świecie 7 kwietnia 2027 roku i już teraz zapowiadany jest jako jedna z największych międzynarodowych premier przyszłego roku. Produkcja ma ambicję powtórzyć globalny sukces RRR, które wyniosło indyjskie kino na zupełnie nowy poziom rozpoznawalności i przyniosło reżyserowi Oscara.

Varanasi
Varanasi

Varanasi – film zadebiutuje na wiosnę 2027 roku

Nowy film twórcy RRR będzie widowiskowym kinem przygodowym z elementami akcji, rozgrywającym się na przestrzeni tysięcy lat i na kilku kontynentach. Widzowie zobaczą między innymi Antarktydę, Afrykę oraz tytułowe indyjskie miasto Varanasi. Skala przedsięwzięcia ma dorównywać największym światowym superprodukcjom, a projekt określany jest jako jeden z najbardziej ambitnych filmów w historii indyjskiej kinematografii. Szczegóły dotyczące fabuły są trzymane w tajemnicy.

W obsadzie znalazły się jedne z największych gwiazd indyjskiego i międzynarodowego kina. Główną rolę zagra Mahesh Babu, który wcieli się w postać Rudhry, który będzie przemierzał świat w poszukiwaniu artefaktów i zapomnianych tajemnic dawnych cywilizacji. U jego boku wystąpi Priyanka Chopra Jonas jako tajemnicza Mandakini, a antagonisty o imieniu Kumbha zagra Prithviraj Sukumaran. Za muzykę ponownie odpowiada MM Keeravani, nagrodzony Oscarem za utwór Naatu Naatu z filmu RRR, co dodatkowo podgrzewa oczekiwania fanów.

GramTV przedstawia:

Rajamouli już wcześniej podkreślał, że nie planuje bezpośredniej kontynuacji RRR ani budowania franczyzy. Zamiast tego postawił na zupełnie nową historię, która ma być równie spektakularna, ale opowiedziana w innym tonie i realiach. Pierwszy zwiastun filmu zaprezentowano pod koniec ubiegłego roku, a teraz zaprezentowano plakaty z bohaterami, które zobaczycie poniżej..

Za produkcję Varanasi odpowiadają studia Sri Durga Arts oraz Showing Business, a producentami są K. L. Narayana oraz S. S. Karthikeya.

Varanasi
Varanasi
Varanasi
Varanasi
Źródło:https://variety.com/2026/film/news/mahesh-babu-rajamouli-varanasi-2027-release-date-1236644217/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
indie
science fiction
sci-fi
Varanasi
S. S. Rajamouli
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112