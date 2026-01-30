Najbardziej epickie science fiction ostatnich lat ma datę premiery. Nowe plakaty promują wielkie widowisko

Reżyser S. S. Rajamouli oficjalnie ogłosił datę premiery swojego kolejnego wielkiego projektu. Film Varanasi trafi do kin na całym świecie 7 kwietnia 2027 roku i już teraz zapowiadany jest jako jedna z największych międzynarodowych premier przyszłego roku. Produkcja ma ambicję powtórzyć globalny sukces RRR, które wyniosło indyjskie kino na zupełnie nowy poziom rozpoznawalności i przyniosło reżyserowi Oscara.

Varanasi – film zadebiutuje na wiosnę 2027 roku

Nowy film twórcy RRR będzie widowiskowym kinem przygodowym z elementami akcji, rozgrywającym się na przestrzeni tysięcy lat i na kilku kontynentach. Widzowie zobaczą między innymi Antarktydę, Afrykę oraz tytułowe indyjskie miasto Varanasi. Skala przedsięwzięcia ma dorównywać największym światowym superprodukcjom, a projekt określany jest jako jeden z najbardziej ambitnych filmów w historii indyjskiej kinematografii. Szczegóły dotyczące fabuły są trzymane w tajemnicy.