Nowe średniowieczne MMO z wielkim potencjałem już w dniu premiery na Xbox Game Pass PC

Jakub Piwoński
2025/10/02 09:30
Wczesny dostęp gry zebrał mieszane opinie.

Pax Dei, nowa gra MMO od studia Mainframe Industries i wydawcy New Tales, dołączy do biblioteki Xbox Game Pass na PC już w dniu premiery pełnej wersji – 16 października. Tym samym subskrybenci usługi otrzymają w październiku dziewiąty tytuł dostępny od pierwszego dnia. O grze pisaliśmy wcześniej w kontekście rozwijanego miesiącami wczesnego dostępu. Teraz gra doczekała się w końcu wersji 1.0.

Pax Dei
Pax Dei

Pax Dei w dniu premiery od razu na Xbox Game Pass PC

Tytuł został zapowiedziany w 2023 roku, a rok później trafił do programu wczesnego dostępu Steam, gdzie spotkał się jednak z mieszanym przyjęciem. Twórcy określają go jako społecznościowe MMO typu sandbox, które łączy realia średniowiecznej Europy z mitologią. Gracze mogą budować domy, eksplorować świat, rozwijać politykę klanową i uczestniczyć w walkach w perspektywie TPP.

Jednym z wyróżników gry jest właśnie rozbudowany system budowania i personalizacji osady, który twórcy traktują jako jeden z filarów rozgrywki. Na dalszym etapie rozwoju gra będzie otrzymywać regularne aktualizacje i elementy live service. Pax Dei oferuje także dobrowolną subskrypcję w cenie 4 dolarów miesięcznie, zapewniającą dodatkowe korzyści.

GramTV przedstawia:

Odbiór w early accessie był jednak dość mieszany – nie z powodu samej jakości gry, ale decyzji biznesowych. Gracze obawiają się, że mikropłatności oraz płatny abonament mogą w przyszłości przełożyć się na model „pay to win”. Mimo to wielu testerów dostrzega w projekcie spory potencjał.

Dobra wiadomość jest taka, że subskrybenci Game Pass na PC będą mogli sprawdzić grę od razu w ramach abonamentu, bez wydawania dodatkowych pieniędzy na zakup. Niestety, w grę nie zagrają posiadacze konsol – Pax Dei trafi wyłącznie na PC i na razie brak informacji o ewentualnej wersji na Xbox One czy Xbox Series X|S.

News
MMORPG
Xbox Game Pass
Xbox
MMO
Pax Dei
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:34

Ja kompletnie nie widzę potencjału. Spróbowałem. Wszedłem na serwer. Cały serwer zawalony budynkami. Zero ludzi. Martwica. Na czacie nikt nie gada. Każdy fan tej gry rzuca jakieś wymówki że ludzie zrobili co można było zrobić i czekają na update.

Ale... Właśnie to oznacza że MMO ssie bo jeżeli ludzie muszą mieć update by grać w MMO to znaczy że MMO jest kompletnie źle zrobione bo da się je "skończyć" w miesiąc. 




