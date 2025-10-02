Nowe średniowieczne MMO z wielkim potencjałem już w dniu premiery na Xbox Game Pass PC

Pax Dei, nowa gra MMO od studia Mainframe Industries i wydawcy New Tales, dołączy do biblioteki Xbox Game Pass na PC już w dniu premiery pełnej wersji – 16 października. Tym samym subskrybenci usługi otrzymają w październiku dziewiąty tytuł dostępny od pierwszego dnia. O grze pisaliśmy wcześniej w kontekścierozwijanego miesiącami wczesnego dostępu. Teraz gra doczekała się w końcu wersji 1.0.
Pax Dei w dniu premiery od razu na Xbox Game Pass PC
Tytuł został zapowiedziany w 2023 roku, a rok później trafił do programu wczesnego dostępu Steam, gdzie spotkał się jednak z mieszanym przyjęciem. Twórcy określają go jako społecznościowe MMO typu sandbox, które łączy realia średniowiecznej Europy z mitologią. Gracze mogą budować domy, eksplorować świat, rozwijać politykę klanową i uczestniczyć w walkach w perspektywie TPP.
Jednym z wyróżników gry jest właśnie rozbudowany system budowania i personalizacji osady, który twórcy traktują jako jeden z filarów rozgrywki. Na dalszym etapie rozwoju gra będzie otrzymywać regularne aktualizacje i elementy live service. Pax Dei oferuje także dobrowolną subskrypcję w cenie 4 dolarów miesięcznie, zapewniającą dodatkowe korzyści.
Odbiór w early accessie był jednak dość mieszany – nie z powodu samej jakości gry, ale decyzji biznesowych. Gracze obawiają się, że mikropłatności oraz płatny abonament mogą w przyszłości przełożyć się na model „pay to win”. Mimo to wielu testerów dostrzega w projekcie spory potencjał.
Dobra wiadomość jest taka, że subskrybenci Game Pass na PC będą mogli sprawdzić grę od razu w ramach abonamentu, bez wydawania dodatkowych pieniędzy na zakup. Niestety, w grę nie zagrają posiadacze konsol – Pax Dei trafi wyłącznie na PC i na razie brak informacji o ewentualnej wersji na Xbox One czy Xbox Series X|S.