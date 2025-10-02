Nowe średniowieczne MMO z wielkim potencjałem już w dniu premiery na Xbox Game Pass PC

Pax Dei, nowa gra MMO od studia Mainframe Industries i wydawcy New Tales, dołączy do biblioteki Xbox Game Pass na PC już w dniu premiery pełnej wersji – 16 października. Tym samym subskrybenci usługi otrzymają w październiku dziewiąty tytuł dostępny od pierwszego dnia. O grze pisaliśmy wcześniej w kontekście rozwijanego miesiącami wczesnego dostępu. Teraz gra doczekała się w końcu wersji 1.0.

Pax Dei w dniu premiery od razu na Xbox Game Pass PC

Tytuł został zapowiedziany w 2023 roku, a rok później trafił do programu wczesnego dostępu Steam, gdzie spotkał się jednak z mieszanym przyjęciem. Twórcy określają go jako społecznościowe MMO typu sandbox, które łączy realia średniowiecznej Europy z mitologią. Gracze mogą budować domy, eksplorować świat, rozwijać politykę klanową i uczestniczyć w walkach w perspektywie TPP.