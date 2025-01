Pax Dei z nowościami. Wprowadzono system błogosławieństw i ulepszeń profesji

Pax Dei to może nie jest hit na miarę World of Warcraft lub Final FantasyXIV, ale nadal może to być całkiem przyjemna, średniowieczna alternatywa dla gier MMORPG. Do gry trafiła właśnie nowa aktualizacja, która znacząco zmienia grę, a która to z kolei koncentruje się na wsparciu graczy w ich rzemieślniczych i zbierackich przedsięwzięciach.

Steam

Nowy system Grace and Miracles w Pax Dei

Grace w Pax Dei to nowa waluta, która odgrywa kluczową rolę w progresji graczy, systemach nagród oraz aspektach społecznych gry. Waluta ta jest wspólna dla wszystkich postaci gracza na danym serwerze i może być zdobywana codziennie za logowanie lub kupowana za złoto. Co istotne, cena Grace rośnie z każdą transakcją w ciągu dnia, ale resetuje się codziennie, co zachęca do rozłożenia zakupów w czasie.